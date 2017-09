Aciveiro vive hoy su Día das Merendas

La parroquia forcaricense de Aciveiro celebra hoy el Día das Merendas. La Banda de Gaitas do Concello de Forcarei tocará el pasacalles. Habrá misas a las 10 y a las 11.30 horas y a las 13 horas será la solemne. La sesión vermú estará amenizada por el Trío Unión y Fuerza y la comida comida en la robleda por la Charanga Leña Verde. A las 17 horas habrá animación infantil y a las 19 horas el concurso de Chave. Al anochecer tocarán Olympus, Trío Unión y Fuerza y el Dj Marcos Magán Eme Music.

Fiesta en Ouzande...

La Virxe do Socorro y Nosa Señora do Carme serán honradas hoy y mañana en la parroquia estradense de Ouzande. La misa de hoy será a las 13.30 horas y de la sesión vermú se encargará el Grupo de Gaitas Abrente do Foxo. Por la noche tocarán Grupo Iris y Dúo Togayan. Mañana la misa será a la misma hora y a continuación se celebrará la tradicional puja. La Banda Municipal de A Estrada ofrecerá un concierto

... y Tiro do Carro en Cerdedo

Filgueira, en Cerdedo, acoge esta tarde (18.30 horas) la XII Carreira Tiro do Carro, con premios para los primeros clasificados.