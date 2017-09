¡Saludos, Mario Rodríguez!

¡Hombre, Mario Rodríguez Gómez, pintor, me dicen que hoy inauguras en ese Mercado de Tomiño que, frente a la decadencia de los mercados tradicionales, han convertido en un lugar de encuentro con espacio para el arte. Inauguras pero al calor del Acto Cívico en que te harán homenaje, en la Plaza do Seixo, donde algo te impondrá la brava alcaldesa Sandra González. Yo estuve en tu casa de Figueiró, donde hice tus Memorias para FARO, y sé de tu nacimiento en el año que llegó la República, 1931, el sufrimiento de tu familia con lo poco que duró y el fusilamiento de tu padre Paco, encarcelado en Tui junto a Darío Álvarez Limeses. También sé del compromiso de tu madre, la culta lisboeta Isaura Gómez, de tu exilio en Buenos Aires en el auge de la emigración política y cultural gallega, de esas ultimas medicinas que te tocó llevar a Castelao, tu paso por Londres... No podré estar en tu homenaje pero me sumo.

La Cayetano se fue a Palma

Tú, Mario, vives tranquilo tras tu periplo emigrante en tu viejo caserón de Figueiró, pero hay casos como el de Luisa Cayetano que, viviendo en el campo como tú aunque en el redondelano, tienen una especie de "formiguillo no cú" y andan de aquí para allá, en reuniones poéticas o solidarizándose con alguna causa. Ahora me entero de que está en Baleares para a apoyar a la diputada Montse Seijas, que expulsaron de Podemos por ser crítica con la dirección o eso dicen, ahora en el grupo mixto. "El tema está muy revuelto; nos hemos convertido en lo que criticábamos... un desastre", me dice Luisa escribiéndome un whassap desde la Plaza de Santa Eulalia en Palma, mientras observa escandalizada (y piensa en la igualdad de oportunidades) a El Halcón Maltés, el velero más caro del mundo, que se alquila por 400.000 euros al día.

Uxía inaugura su expo

Yo a Uxía Rodríguez Vázquez la conocí en el tren y allí nos enrollamos en torno a lo divino y humano. Iba a visitar a su hijo, experto en Propiedad Intelectual, a Madrid, pero ayer estaba en la casa viguesa de su otro hijo, fisioterapeuta, porque la había hecho abuela. Pues mira qué bien porque coincide su inauguración de la abuelez con la de su exposición mañana en la cafetería Detrás do Marco, apadrinada por su profe. Paula Mariño. (gracias, Paula, por ese libro de tu última exposición). Es una obra realizada en técnica mixta a partir de la experimentación, realizada durante los últimos años con materiales inusuales como piezas de animales, pescados... o sea tierra mar y aire, con colores casi puros, primarios y secundarios, pero que conforman fondos activos. El objeto como obra de arte esta presente en esta exposición en que vuelca varias formas de expresión. ¡Suerte Uxi!

Si queréis conocer más Vigo

Me tomé un vino con Nuria Otero, una de las guías turísticas del grupo que nos enseña a vigueses y foráneos el Vigo que la historia entretejió tras el que se ve. Sábado y domingo tienen recorrido por el barrio viejo y por el ensanche que parte a las 11.30 horas de la estatua del Bañista frente al hotel Bahía. La próxima semana serán las últimas visitas al Castro y a Castrelos. El jueves 14 septiembre a la Fortaleza del Castro que incluye la visita al poblado Castrexo y el día 15 recorrido por el Pazo y Museo quiñones de León. Estarán en la puerta de ambos lugares a las 11.30 horas, pero mejor es que llaméis al 655770992 para concretar.