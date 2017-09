Morir de frío en el auditorio de Briz

Que necesitamos un auditorio o un multiusos capaz de albergar actividades culturales y artísticas, no es una novedad. Desde tiempos de Cuíña arrastramos una carencia que estaría solucionada y bien si se hubiese realizado el proyecto que ganó aquel concurso para hacerlo en el "Eguren", convocado y financiado por la Xunta a petición del gobierno local de entonces, que acabó siendo un escándalo con perjuicio para los autores del proyecto ganador del concurso público que se quedaron sin su premio. La historia está ahí para saber quienes fueron los culpables de aquella lamentable pérdida. Ahora no parece que haya claridad de ideas al respecto, a pesar de lo que se dice antes de las elecciones y, mientras tanto, nos tenemos que servir del multiusos del mercado (que es mejor que nada, aunque muchos lo denosten) y de vez en cuando atrevernos a ir a Briz donde hay un bonito auditorio al aire libre pero, tan "libre", que no se puede aguantar de frío y, difícilmente, la totalidad de cualquier acto que allí se celebre. Uno se pregunta si no sería posible cubrir de la forma más adecuada posible ese recinto al que, interiormente, habría que hacerle pocas cosas para convertirlo en el auditorio que necesitamos con una inversión no muy grande. Eso sí, habría que buscar la forma de mejorar el acceso, cosa que también sería posible pero, para eso, están las mentes pensantes. Solo es una idea, ya lo sé.

PINGA-PINGA