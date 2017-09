Cuarto quinquenio

Hoy nos cae encima otra nueva temporada de "Cuarto milenio". Analizará la muerte de Lady Di, que cumple 20 años. Una elección nada paranormal: gana por goleada al aniversario de la muerte del niño sirio Aylan, porque refugiados, inmigrantes y excluidos muertos hay millones, pero princesas no y son más elegantes.

¿Hay peor televisión que la que ofreció La 1 con el especial del jueves por la noche de "Amigas y conocidas" sobre esta muerte con la que se lleva haciendo negocio cuatro quinquenios? Claro que sí, amigos, lo demostrará Cuatro hoy por la noche. Por lo que anuncian, en "Cuarto milenio" la abordarán sin hacerle asco a ninguna hipótesis, desde que fue un homicidio hasta que no hay cadáver en su mausoleo (mausoleo: toma nota, Aylan). Y eso porque no invitaron al guionista de "Los Serrano", que si no verían que todo fue un sueño de Antonio Resines. Es lo bueno de hablar por hablar: que unas afirmaciones pueden ser incompatibles con otras y no pasa nada, todo vale, todo se puede decir porque no pone límites ni la realidad (nada se comprueba) ni la lógica (no se respeta el principio de consistencia entre unas partes y otras del discurso).

Pero lo mejor van a ser las dos secciones que estrenará hoy Íker Jiménez. En "Archivo personal", dará cuenta de casos investigados por él mismo. En "Next", un científico hablará de los últimos avances de la ciencia. Vaya risa como las emitan seguidas. Así se apreciará mejor que en "Archivo personal" todo serán suposiciones, imprecisiones, palabrería que no avanza, no concluye nada, y, sobre todo, no aporta ninguna novedad, descubrimiento o invención que cambie la realidad o nuestras vidas. Justo lo contrario de lo que mostrará "Next", cuyas afirmaciones, además, tienen que poseer esa coherencia interna de la que hablábamos antes: cualquier aseveración, tesis, descubrimiento o invención tiene que ser consistente con cualquier otra aseveración, tesis, descubrimiento o invención. Es lo que tiene la ciencia. Es lo que tiene la racionalidad. Es lo que no tiene "Cuarto milenio".

