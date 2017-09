Aquellos aperitivos soul

Un equipo de luz y sonido de una calidad más que notable, diseñado especialmente por la reputada firma Mendersson contribuyó mucho al inmediato éxito de Daniel Boom. Su combinación a menudo resultaba irresistible, especialmente cuando el soul inundaba la pista de baile.

Particularmente su disc-jockey Rafael se reveló entonces como un experto conocedor de la música negra, que lideraban las legendarias compañías norteamericanas Tamla Motow (Stevie Wonder, Jamen Browm o The Supremes), Stax (Otis Redding, Sam&Dave o Wilson Pickett) y Atlantic (Aretha Franklin, Ray Charles o Buker T & The MGs).

Daniel Boom apostó por aquella música hasta el punto que enseguida anunció sus "aperitivos soul" los domingos por la mañana. El primero se celebró el 10 de mayo de 1970, a poco de abrir, y desgranó una cuidada selección de artistas y canciones. Aquel formato matutino en plan audición también permitió la asistencia de adolescentes menores de 18 años, que entonces tenían prohibida su entrada en discotecas y boites.