Bien por el "Angelito"

¿Habrá cumplido 70 años el restaurante Angelito de Playa América? No sé, pero sí puedo afirmar que este verano los ha llevado al máximo de sus posibilidades en buena cocina, servicio y condiciones del local. El viernes nos citaron allí a Jaime López "Capitán" y a mí el jurisconsulto Nemesio Barxa y su dueña Maribel R. Collazo, y a fe mía que no me arrepentí un minuto del espacio, su compañía, la quietud marina que nos rodeaba y lo que nos deparó la carta, que en mi caso fue un hígado al Jerez para hacer boca y un hermoso sargo al horno, que estaba exquisito. Vi en la entrada a Senén Bernárdez (como su padre, su abuelo y su hijo), que sigue haciendo su buen trabajo televisivo como su padre hizo en su tiempo el político, y en el interior a un Jorge Trigás de colorista indumentaria veraniega a juego con el lúcido humor que siempre le ilumina, cerca de Suna Cardoso con los suyos, los del restaurante Puerta 98, y en la mesa vecina a la nuestra a Rosa Varela y Lalo Fábregas, que debieron retirarse pronto porque tenían boda al poco.

Una boda muy de Iglesias

Claro, iba el sábado Lalo Fábregas con Rosa a la boda de su sobrina María Iglesias, hija de Alberto Iglesias y Alejandra Fábregas. Ahí mismo, en el templo votivo de Panjón, con comida y fin de fiesta en Club de Campo. Habría la tira de invitados, unos 250, pero entre ello estaría en lugar preferente Nuria Fábregas, que para eso es tía de la novia y a la que por cierto habrá que verle la última colección de esa joyería contemporánea que tan bien diseña. Entre los invitados que por allí se vieron estaba Paco Traspuesto, Manolo Rodríguez "Rodman" con Rosa Fernández Montenegro, Joaquín Hervada y María Sierra... En fin, que sean felices todo lo que puedan.

¡A marisquear al Berbés!

Y yo estoy en posición de prevengan para dar el pregón de la 15 Festa do Marisco en el Berbés, que será el día 7 y durará un largo fin de semana en que las puertas de ese espacio pesquero se abrirán a todos los que deseéis gozar de las excelencias del marisco a precios populares, aparte del ambientillo musical y festivo. Yo quedé para tomar un vino el lunes con Tino Pírez y Juan López, organizadores de este macro evento marisquero desde Viveros de Vigo y Viveros López Novoa, que con pesar me hablan del reciente fallecimiento de su colaborador especial en ediciones anteriores, Genu Piñeiro. El año pasado circularon por esta fiesta unas 80.000 personas, lo cual os puede dar una idea de la magnitud de la misma. ¡A marisquear de 7 a 10!

¡Y hoy a tuti churrasco!

Cierto que para "jartarse" de marisco en el Berbés tendréis que esperar hasta el jueves pero hoy podréis hacerlo de marisco "da terra" si os toca el carnero o la posta de bacalao que, como en los mejores tiempos de nuestras fiestas tradicionales, sortean en la XXXII Romaría do Monte Vixiador, en Candeán. Zamáns, Castrelos, A Miñoca tienen fiesta pero lo que se os ofrece en Candeán es una jornada para gozar en familia de buenas viandas, desde pulpo a churrasco pasando por mejillones, sardinas y hasta pimientos de Oímbra. Habrá banda sonora, claro, con el grupo de gaitas Ronco Son, el de baile Contomeleiros y la banda de música de la UVCD de Candeán. ¿Artistas invitados? También. Esta vez, la charanga Vai de baile y el DJ. Alberto Mega. Y hasta tenéis pregonero: Moisés Durán.