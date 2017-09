Agosto en Galicia es el mes de las fiestas. Al terminar julio con la festividad del Apóstol Santiago se da el pistoletazo para la explosión de fiestas que coincide con el mes de vacaciones de gran parte de la gente.

El 15 de agosto con la asunción de la Virgen es el ecuador de las fiestas: ¡Quién no se llama María, quién no tiene un profundo amor a la Virgen que Dios la premió llevándola en cuerpo y alma al paraíso!

El 20 de agosto celebramos San Bernardo, gran fiesta en Cedeira, parroquia importante de Redondela en que honran a este gran santo que saneó la Iglesia en tiempos de crisis espiritual, tenía una gran autoridad sobre reyes y papas.

Entre sus frases que pasarán a la historia y que nos viene bien a todos dijo: "El desconocimiento propio genera soberbia pero el desconocimiento de Dios genera desesperación".

El 20 de agosto me trae muchos recuerdos, fue el nacimiento de mi madre Rita Otero que el Señor nos la quiso llevar al cielo teniendo yo 17 años.

Un año antes se casó mi hermana Teté, era la primera que se casaba de los siete hermanos. Se montó una gran fiesta en nuestra casa de Redondela. En aquel momento existía en Redondela una rondalla dirigida por el gran Félix Fernández que mi padre José Regojo patrocinaba, era un agosto de 1955. Aparecieron en la boda los cincuenta miembros de la rondalla y allí cantaron a mi hermana Teté y como no podía ser menos, cenaron.

Hacía pocos años que se había casado Carmen Franco con el Marqués de Villaverde, por decreto franquista sus nietos serían Franco Villaverde.

Mi padre en plan de broma decía que sus nietos serían Regojo Velasco pues mi hermana Teté se casó con Jaime Velasco, español residente en Lisboa y la ley portuguesa pone el apellido de la mujer primero.

En aquellos años cincuenta y sesenta del pasado siglo no había las movidas de ahora y las romerías eran el lugar de encuentro de los jóvenes: chicas y chicos. La costumbre era que las chicas bailaban juntas y llegaban dos chicos y cada uno escogía la que más le gustaba, al terminar la pieza podía proseguir bailando o dejarlo y así se iniciaron muchas relaciones que podían terminar en matrimonio.

En cada región de España había una cultura distinta, en Galicia no se solía entrar en casa de la novia hasta poco antes de casarse. En Cataluña, donde he vivido siete años por motivos de estudios y de trabajo, al poco de salir con una niña si querías seguir tenías que conocer a sus padres. Para un gallego era un motivo de conflicto pues entendías que era una forma de contraer un compromiso que no estabas dispuesto a asumir pues llevabas poco tiempo de relación. Al final rompías la relación y a otra cosa mariposa. Otras veces te dejabas invitar y llevabas a algún íntimo amigo que planificabais hacer el bruto. En la cena devorabas las bandejas de viandas y recuerdo que el padre de la novia asustado de tal voraz apetito me dijo: Pedro toma pan, naturalmente mi amiga no volvió a llamarme.

Esa costumbre de entrar pronto en casa de tu amiga era lo normal en toda Europa. Tiene su lógica, pues los padres querían conocer al futuro hijo político con antelación antes de casarse.

La personalidad de un ser humano se hace, derivada de varios factores: la genética y la cultura vivida en los primeros años de tu vida y después el entorno en el que te vas haciendo persona.

Yo conozco amigos cuya procedencia familiar era totalmente burguesa y acomodada y en su juventud se hicieron comunistas. La vida es una auténtica sorpresa, pero de lo que sí estoy convencido es de que lo más importante en tu vida no es tu carrera o tus éxitos profesionales, lo más importante es tener la suerte de haber acertado en encontrar a la mujer madre de tus hijos.

Donde haya una mujer buena e inteligente el hogar es casi un paraíso.

