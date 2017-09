Hay tiempo de sobra, de sobra

El gran "año del hambre" iba a ser el 2050. Todos los cálculos oficiales que manejan organismos como Oxfam o la FAO indicaban que, de seguir así las cosas, en esa fecha el mundo se quedaría sin comida suficiente para alimentar a todos sus pobladores. En esa fecha seremos ya 9.100 millones de seres humanos y para llenar sus estómagos necesitamos incrementar nuestra producción de comida en un 70%.

Pues no. Al parecer, hemos equivocado los cálculos. De hecho estamos a las puertas de quedarnos sin comida para todos. Nos quedan poco menos de seis años para llegar a ese punto de no retorno. Eso es lo que dice Sara Menker, fundadora y directora ejecutiva de la empresa Gro Intelligence, que intervino en el segundo evento TED Global celebrado en Arusha (Tanzania) y explicó a todos los asistentes a su charla que hasta ahora habíamos hecho las cuentas de lo que nos quedaba en la despensa según la masa y el peso de los alimentos. Y así no se hacen las cosas, indicó. Menker precisó que el cálculo de los alimentos en términos de peso es más fácil que si se hace en términos de calorías, que es lo que importa. Si aplicamos ese enfoque, en 2023 la humanidad tendrá un déficit de 214 billones de calorías. Y para satisfacer esa necesidad alimenticia haría falta un equivalente a 379.000 millones de hamburguesas Big Mac (379 billones, según la contabilidad estadounidense). Para hacerse una idea de lo que supone esa cantidad de hamburguesas son tantas como todas las que Mc Donald's ha producido en su historia como empresa, que comenzó exactamente el 15 de abril de 1955.

La empresa que encabeza Sara Menker, según indica la revista "Quartz", se dedica a explotar las técnicas de Big Data para aportar información sobre agricultura en función de los patrones climáticos y la dinámica de precios del mercado. Sus análisis son mucho menos optimistas que los que hacen las organizaciones vinculadas Naciones Unidas y nos advierten de que estamos a las puertas de no poder alimentar a tanta gente. Además, nos advierten de que la evolución de China, África y la India exacerbará esta tendencia. Cada año crecen como importadores netos de alimentos. En la fecha límite que calcula Gro Intelligence, el año 2023, esas tres zonas del mundo concentrarán la mitad de la población del planeta. Entonces, la India empezará a tener que importar alimentos y aunque se prevé una estabilización de la población china, a partir de 2020 seguirá aumentando la ingesta de calorías en un país que está cambiando su dieta. Están empezando a agregar carne, y muy especialmente carne roja. Cada día más, China exigirá dietas altas en calorías. En ese fatídico año de 2023, que está ahí, si Europa, América del Norte y América del Sur exportasen todo su excedente alimentario a China, África y la India, aún no llegaría para alimentarnos a todos lo que aquí vivimos.