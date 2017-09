Tomatazo al Congreso

En Antena 3, Telecinco y La Sexta pensarán que nos chupamos el dedo, pero no. Las tres se pusieron de acuerdo para reírse de los espectadores, para faltarnos al respeto, para tratarnos como tontos. Dedicaron la mañana de anteayer a emitir lo que estaba ocurriendo en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde comparecía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para responder a las preguntas de la oposición sobre el caso Gürtel. ¡Como si lo que dicen y hacen nuestros representantes elegidos democráticamente en la sede de la soberanía nacional fuese importante! Menos mal que, mientras, La 1 supo sujetar el timón con mano firme y guiar a la audiencia a buen puerto: la Tomatina de Buñol.

La1 lo hizo tan bien que mientras no empezaba la Tomatina, retransmitió íntegra la comparecencia de Rajoy para que los espectadores quedáramos tranquilos viendo con todo detalle cómo el buen señor se despachaba a gusto. Luego, no fuese a ser que se nos hiciese pesado tanto blablablá; La 1 empezó a meter tijera a los demás comparecientes, esos que solo buscan amargarnos la mañana, ¡mira que elegir para ir a dar la chapa al Congreso el día que todos tenemos el alma en vilo por la Tomatina! A Margarita Robles le pegó un buen corte, porque se estaba enrollando mucho y a esa hora ya teníamos los nervios a flor de piel por la inminencia del acontecimiento. Pablo Iglesias fue un visto y no visto porque, con valentía, responsabilidad y sentido del deber, La1 le cortó nada más empezar y conectó con la Tomatina que empezaba en esos momentos. Es que no hay que perderse el principio porque es cuando la gente empieza a mancharse de tomate y te ríes más. Y, por último, a Albert Rivera ya ni se le vio el pelo. Menos mal.

Vergüenza para el contubernio formado por Antena 3, Telecinco y La Sexta, que, sometidos al sobrevalorado interés general, emitieron todas las comparecencias del Pleno ocultando a los ciudadanos información sobre la Tomatina. Que aprendan de La 1, una cadena valiente, responsable y leal. Y ahora ya podemos ir a vomitar.

www.antoniorico.es