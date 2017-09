Robaleira a viaje al epicentro de Meirás

Los hay con ganas de marcha. La asociación de Séptima Lista, "Robaleira" de Bueu, anunció para hoy un viaje a Meirás. Lo hace en medio de la polémica sobre el mal uso que hace la familia de Franco de esta instalación y con el pueblo pidiendo que este bien patrimonial se recupere para el pueblo. Pero la asociación no va allí a hacer la guerra, no, no, va simplemente de viaje de ocio, turístico, una iniciativa más del colectivo. Seguro que entran y no reparan en las pancartas que estos días se colocaron en el famoso pazo coruñés. Ellos son así.

Entre la esquizofrenia y la demagogia

Vamos a tener debate para largo con esto de la privatización de la gestión del alumbrado eléctrico. La oposición encontró aquí gran ariete para intentar, de nuevo, derribar al gobierno municipal, que es cierto que en estas cosas padece algún tipo de esquizofrenia pasajera. El error fue el llevar a pleno dos asuntos que se contradicen. Por un lado se quiere privatizar la gestión del alumbrado y por el otro municipalizar el agua. Es difícil de entender para todos, por muchas cifras que se pongan encima de la mesa, de ahí que la demagogia campe a sus anchas en este espeso debate.