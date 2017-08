Cangas, con días de más de 24 horas

No es el "Mono Burgos" ni juega en un equipo de segunda, pero lo parece. Me refiero al anuncio de captación de socios que sacó en su día el Atlético de Madrid cuando estaba en segunda división.Es un trabajador de la concesionaria reparando una avería en Liméns.

Por alguna regla que no está escrita todavía, Cangas es el municipio donde el día dura más de 24 horas. Se puede constatar en el programa de mano de las Fiestas de Crito, donde varias actuaciones musicales se fijaron para las 24.30 horas. Por cierto que José Enrique Sotelo, portavoz del PP de Cangas entre otras muchas cosas, sorprendió ayer a todo el mundo al asegurar que no había sido invitado a escribir el saludo en el libro grande de las fiestas. Más de fiestas. Que están a punto de ser las de Darbo y andan a vueltas, "disque" con el protocolo para la misa solemene. Y eso que los miembros del gobierno no van a los actos religiosos. ¡Ojo, perono se pierden la romería, que es pagana y vale para rendir culto al cuerpo más que al alma!

Pío Millán, la retranca y el sarcasmo

Pío Millán, edil del PP en Cangas, tira de retranca y felicita al gobierno municipal por haber encontrado el Monte Facho después de dos años de búsqueda y llevar a cabo la limpieza del mismo. Pero el gobierno municipal, me da a mí, que no entiende el sarcasmo. Tiene el mismo problema que Sheldon, el personaje más popular de la serie televisiva Big-Bang Theory.