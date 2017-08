Aquel baloncesto vigués

Pasé por Príncipe y se me conmovieron las entretelas porque una serie de paneles hacen memoria del baloncesto vigués. Claro, yo tengo en los genes de mi memoria porque me lo transmitió mi padre, aquel baloncesto del Juventus, el Consti, el Estudiantes, el Bosco... en el que jugaba él, Valentín, y otros muchos como García Picher, José Estrada, Rafa Arbones, los hermanos Bravo, Cardeñoso, Pousa, Bendaña, Gómez, Borrajo, Fandiño, Julio y Pepin Castro... pioneros de ese deporte en Vigo desde los años 40, seguidos en los 50 por gente como Josechu Curiel, Camilo Nogueira, Benito Lorenzo, Yeyo Oubiña... Y en los 60 por Tomás López, Manuel del Carmen, Carro... Mi padre me llevaba de la mano a ver al final de los 50 esos partidos ahí en el campo del Castro, donde está La Gota de Leche, junto al Ayuntamiento de Vigo. En realidad mi mejor memoria la tengo por los libros que sobre la historia del baloncesto escribió el exentrenador Luis Alberto Rey Lama, un prodigio en la recuperación de esa historia. Ahora paso por Príncipe, veo a mi padre y a sus amigos en las fotos y me conmuevo en esa exposición de 140 imágenes seleccionadas por el mismo Rey Lama, Cobián y Martínez Terzado, todos con trayectoria en el baloncesto local, para celebrar el II Memorial Quino Salvo. ¿Cómo no me va a conmover si ya no está ninguno de aquellos pioneros, compas de mi padre?

De cursos de teatro y otros

En la calle Lóriga 2 de Vigo, donde las gentes de cierta edad recuerdan que estaba un antiguo y conocido colegio cuyo dueño era y es José María Bouzó Argibay, hombre amable y generoso que mantiene intacto el edificio. ¡Saludos, José María! Pues ahí mismo, en esa finca con la solera de los antiguos edificios de un Vigo que pudo ser, están ocurriendo cosas. Entre esas mismas paredes, se ponen en marcha a partir de octubre cursos de Teatro, Cabaret y Escritura Creativa. Me lo dice Lola Correa, exdirectora del ALT y viguesa por los cuatro costados, que no ceja en su búsqueda de formulas con las que construir y reconstruir la base de la cultura escénica que no es otra que llegar a la gente y darle a conocer el material de primera mano. Su correo, elbandoteatral@gmail.com (tfno 615051600)

De música en el café

Lola Correa me habla de teatro pero Rosanna Ojea y Javier Ferreiro, máximos hacedores de lo que se cuece en el café Vitruvia de la Plaza de Compostela, me hablan de música (por cierto Rosana ¿tú de qué Ojea vienes siendo?). Os aviso de que hoy celebran por todo lo alto el segundo aniversario de ese musical café con un concierto monográfico sobre Frédéric Chopin a cargo del virtuoso pianista brasileño Clovis Vieira. La música del compositor polaco servirá como broche de oro al concurrido primer ciclo de música clásica de verano y como aliciente para seguir programando en Vigo conciertos de calidad en un entorno diferente.

Y del Conde de Gondomar

Y me encuentro en la Puerta del Sol con mi inquebrantable amigo Fernando Bartolomé, con el que quedo para comer pero, antes, me invita a su charla hoy mismo, a las 20.30, en la Capitanía Marítima de Baiona, en Elduayen 20. El título, El IV Centenario del nombramiento de D. Diego Sarmiento como Conde de Gondomar. Nuevos testimonios.