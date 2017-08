La lluvia complica la programación de las Festas do Cristo

La lluvia hizo su aparición en la comarca en plenas Festas do Cristo de Cangas. Eso siempre complica la programación. Ayer se había anunciado el traslado del espectáculo infantil al Auditorio. Finalmente no fue así y se celebró al aire libre, como estaba previsto. Hubo desconcierto.

Más medallas

El deporte cangués no para de dar éxitos. Este fin de semana Alejandro Casal venció en el Europeo de Kayak Polo con la selección española.

No fue mal negocio el "Caso Ángel Cristo"

A juzgar por lo llena que está su jaima y por la intensa producción y venta de chapas del famoso cartel de Ángel Cristo en medio de la procesión de Cangas, los amigos de A Fonte do Galo no se pueden quejar este año. No sabemos si le entregarán comisión al párroco por la promoción, pero de momento no se ha alcanzado un acuerdo para retirar la simbología fascista de la excolegiata. Para ser justos, el famoso cartel que fue tema de sermón en misa es bastante inocente comparado con algunas de las canciones más conocidas de nuestro querido Suso Soak.