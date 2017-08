La buena cocina de las Verde

¿Cómo es posible que yo no conociera a María Soledad Verde en su cocina, cuando ya lleva 15 años entre cazuelas desde que abrió en Moaña el restaurante Batea? Yo lo conocí el sábado en su última versión, como parte del Náutico de Moaña y La Bathia de nombre actual, y puedo decir que si trabaja todos los días tan bien como el sábado acertó el Náutico dándole la concesión, porque prestigia a Moaña. Yo fui allí con tres salmantinos, Fermín Castilla, Patricia Herrera y su retoño Ángel, por consejo de Samanta Buendía, la de Benito, y con la compañía también de ambos. Se celebraban regatas de traineras y estábamos en un comedor lleno sobre todo de buenos comedores vascos de Orio y Hondarribia, que yo vi salir encantados de la comida y mira que comen bien ellos en sus pueblos. "Es de los mejores arroces que he probado en mi vida", me dijo uno de ellos cuando le deseé suerte. A pesar de tal lleno la cocina se movía con agilidad coordinados los camareros por Ana Verde, y de allí su madre mandaba en buenas cazuelas de barro arroces con bogavante, con berberechos y navajas, pescados al horno... Nosotros comimos un sanmartiño, merluza a la cazuela con almejas y langostinos y no sé qué más pero todo bueno. El Bathia parece un palafito, cabaña de madera sobre las aguas de la ría, el precio me pareció justo y volveré a la cocina de las Verde.

Y Roma cantó "Devórame"

El domingo cantó Roma a la hora aperitiva en el café Soportales de la Plaza de la Constitución y tuvo como invitada a Patricia Moon, recién apeada de un tren o un avión, no sé qué me dijo mientras desenfundaba a todo correr su violín. Me gustó Roma y se creó un ambientillo estupendo con oyentes como Teo Cardalda, sus progenitores Alicia Caicoya y Javier González Méndez, cantautor también aunque periodista... ¿Y quiénes estaban poniéndole un buen sonido? Pues dos Fernandos, Fernando Collazo y Fernando Franco. Los dos son Djs de reconocida solvencia aunque a Collazo le cabe el honor de ser de los más antiguos de Vigo en activo, rivalizando con Loló Picallo siempre que Antonio Portela no proteste, porque él dice que lo es más aún que ellos. Yo en los 80 ya les oía. Por lo menos 40 años llevan todos de pinchas.

Cantera para el CD Silva

A ver, padres en general. Me dice Pedro Fernández que en el Club Deportivo Nieto están bastante huérfanos de niños para formar parte de su categoría de Fútbol Base. Así que esperan a niños entre 7 y 16 con vocación futbolística, siempre que puedan acudir los miércoles y viernes a partir de las 19 horas al campo del Meixoeiro. Os damos teléfonos: 986 236 570 ( Enrique) y 607 379 660 ( Agustín).

Lourdes, la de Rolling Words

Y hoy tengo una cita con Lourdes Díaz, fundadora de la Agencia literaria Rolling Words y gallega afincada en Barcelona que representa a escritores relevantes del ámbito cultural gallego. No, no me va a fichar para la literatura. De escribir estoy hasta el gorro, 40 años escribiendo casi todos los días.