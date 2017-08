El viaducto de Ponteledesma se convierte en observatorio astronómico el miércoles

Si a mediados de mes era el Alto da Madanela, en Carbia, el enclave que escogió la Universidade de Santiago de Compostela para organizar un visionado de estrellas, este miércoles, día 30 (a las 22.00 horas) será el famoso puente de nueve arcos que une Gres y Ponteledesma el que sirva para que profesionales y aficionados a la astronomía puedan contemplar estrellas dobles, nebulosas o los planetas Marte, Júpiter y Saturno. La sesión se integra en el programa de divulgación Todocosmos. Los que estén interesados en obtener más información, pueden llamar al número de teléfono 981 513 061.

Lalín celebra su VIII Semana do Coche Clásico del 9 al 17

La Escudería de Clásicos O Toxo ya tiene fecha para la VIII Semana do Coche Clásico Lalín. Será del 9 al 17 de septiembre, con la exposición de autos en el centro comercial Deza Carrefour. El domingo 17, la concentración para la ruta será a las 9.00 horas, en dicha explanada. La salida, en torno a las 10.30 horas, tiene como meta la aldea costera de Combarro, donde los participantes disfrutarán de un viaje en Catamarán para ver la Illa de Tambo. A las 14.30 horas comerán en el restaurante asador O Remo. El precio de esta actividad es de 40 euros para los socios y acompañantes. Los niños de hasta 10 años pagarán 12 euros y dispondrán de una mesa habilitada para ellos. Los no socios deberán abonar 45 euros. La inscripción se cierra el 9 de septiembre, y puede formalizarse a través del correo electrónico escuderiaotoxo@hotmail. com. Para obtener más información, los interesados pueden ponerse en contacto con el número de teléfono 636 678 137, o consultar la página web del colectivo, www.clasicosotoxo.com

Recital en el Pazo de Liñares

Este viernes, 1 de septiembre, la cantante Uxía ofrecerá un concierto en el Pazo de Liñares, a partir de las 20.00 horas. La conocida artista actuará junto a la Banda Xuvenil de Lalín, en un concierto que promete ser único tanto por sus componentes como por la belleza del enclave.