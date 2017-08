Cuca, miss Pontevedra

La Boite acogió por primera vez la celebración del certamen Miss Pontevedra en 1963 y la joven elegida en reñida votación no fue otra que Pilar Gómez Bergutini. Ya entonces era simplemente Cuca para todas sus amistades.

El delegado provincial de Información y Turismo, Rafael Landín Carrasco, presidió el jurado calificador e impuso la banda correspondiente a la guapa oficial de esta ciudad. Cuca tenía 19 años y trabajaba como cajera de un supermercado. Aquella noche no tuvo el menor empacho en reconocer que acababa de enfadarse con su novio C. Luego aspiró al título de Miss Galicia, pero ganó una chica de Ferrol. No obstante, Cuca obtuvo la nominación de Miss Simpatía, un rasgo característico de su explosiva personalidad que todavía conserva actualmente.

A partir de entonces, La Boite acogió año tras año la celebración de los concursos de mises de ámbito provincial en los meses de abril o mayo. Tanto en 1964 como en 1965, Miss Pontevedra fue la candidata de Cangas, Mª del Carmen Sotelo Bermúdez y Mª del Carmen Martínez Fontán, respectivamente.