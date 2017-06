¿Galicia y Portugal igual de vulnerables a incendios?

Sesenta y cuatro personas perdieron la vida esta semana y otras 204 resultaron heridas en un incendio forestal declarado en la localidad portuguesa de Pedrógao Grande, el más dañino en la historia del país. El próximo sábado, 1 de julio, entra en vigor en Galicia la fase de alerta por riesgo de fuego y se activa un dispositivo con 7.000 efectivos. ¿Es posible en la comunidad una tragedia como la portuguesa? El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reconoció que nunca es descartable. Sobre este riesgo reflexionan Domingo Molina, profesor universitario especializado en la materia, y Serafín González, investigador del CSIC y presidente de la SGHN.

Se me ha pedido si puedo valorar si Galicia y Portugal se diferencian o no en vulnerabilidad frente a incendios forestales en casos meteorológico extremos. Pues me voy a mojar desde el principio y luego lo argumento. No se diferencian en lo sustancial, y por ello, son similares en vulnerabilidad, y sé que es duro decirlo, pues parece ser catastrofista y augurar que esto nos va a pasar y pronto. Esto último no es necesariamente cierto, puede no ser ni en dos ni en siete años, pero sin duda a medio plazo (próximos 20 años) es muy probable un incendio forestal con varias víctimas mortales (quizá por decenas) en Galicia. Dirijo un máster interuniversitario (Universidades Lleida, Córdoba y León) en "Incendios Forestales". Hemos formado muchos centenares de profesionales en cursos cortos de extensión universitaria. He trabajado en Galicia y colaborado mucho con compañeros de Lourizán en distintos proyectos.

¿Es mejor el dispositivo de incendios forestales de Galicia que el de Portugal? ¿Es esto significativo para la pregunta mencionada sobre vulnerabilidad similar o diferente entre Galicia y Portugal? ¿Dónde radica la vulnerabilidad? Voy a contestar por orden inverso. La vulnerabilidad, a mi entender, radica en a) que como sociedad no mantenemos la casa como zona segura (refugio) y dependemos de evacuaciones; b) tenemos muy abandonados nuestros montes y nuestros campos agrícolas; c) no entrenamos a nuestros bomberos forestales para eventos extremos o grandes incendios forestales, sino para incendios pequeños; y d) no se suele trabajar con procedimientos normalizados y protocolos de seguridad en emergencia. ¿Hay diferencias en vulnerabilidad entonces? No; pues no hay diferencias significativas en los puntos anteriores. ¿No es mejor el dispositivo de Galicia? Quizás sí, pero no lo suficiente. En un evento extremo, en Galicia quizás se sigan unos protocolos de actuación, pero solo formalmente (no se puede afirmar que el sistema es 100% profesional). No hay un entrenamiento sistemático y exigente para esos casos. La realidad demuestra que, cuando llegan estas situaciones extraordinarias, las cosas no se hacen de manera medianamente solvente. Insisto, sobre el papel puedes tener todo relativamente organizado, pero para que salga bien hay que entrenarlo mucho, hay que tener un dispositivo y unos mandos muy profesionalizados (esto depende, sobre todo, de que estén muy bien formados), hay que tener trabajadas las competencias específicas de cada puesto de trabajo, etc. Pero sobre todo, al igual que ocurre, por ejemplo, en un gran hospital, hay que tener puestos técnicos especializados que aborden la complejidad que se nos presenta (hablamos de analistas de incendios, meteorólogos especializados, jefes de operaciones, oficiales de seguridad, oficiales de información, directores de extinción para casos complejos). No nos engañemos, en Galicia, al igual que en media España, la formación es escasa y/o de poca calidad; en otras palabras, muy mejorable. Pero, además, esta no se traslada adecuadamente ni a las operaciones ni a la seguridad. Lo siento, lo tengo que decir así, quizá suene duro; pero me dedico y preocupo por ello, creo que puedo afirmar que lo sé. No parece haber una apuesta por la profesionalidad. ¿Es profesionalidad que este tema lo puedan llevar brigadas de los concellos?

En Portugal, el Presidente de la República y el Primer Ministro están haciendo muchas preguntas a los técnicos. ¿Cuando hay un incendio forestal en Galicia, el técnico de incendios de guardia anticipa y comunica a sus superiores la superficie potencial que va a abarcar el incendio? Eso sería ser proactivo y comunicativo. Por el contrario, muy probablemente solo moviliza recursos (con cierto criterio) y organiza unas tácticas que se ven condicionadas en exceso por los recursos movilizados y no habrá, en absoluto, una estrategia motivada por un potencial de propagación predeterminado y diagnosticado de ese incendio, ni basado en solventes conocimientos de meteorología, comportamiento del fuego forestal y estudio pormenorizado de los incendios históricos. Buscamos la profesionalidad de quien trabaja todo el año en temas de incendios forestales. Buscando un tema específico, ¿hay analistas de incendios en Galicia que vean venir estos eventos, que puedan dar soluciones en caso de que lleguen?

Recordamos a las muchas víctimas estos días en Portugal, pero también a las dos mujeres que fallecieron (04-08-2006) en el municipio pontevedrés de Cerdedo al quedar su coche atrapado entre las llamas originadas por un incendio forestal. Esto es, en circunstancias similares a las acaecidas en Portugal. En Galicia en ese 2006 hubo 54 grandes incendios muchos de ellos simultáneos. Y ahora en positivo, hago una propuesta de mejora (o cosas que no tenemos o no hacemos y las necesitamos):

a) Necesidad de una planificación urbanística integral, con exigencia normativa en cuanto a autoprotección.

b) Necesidad de priorizar viviendas como refugios seguros y en segunda opción evacuación.

c) No focalizar en "CANTIDAD -medios, dispositivos- y apuntar a "CALIDAD" -gestión integral por profesionales bien formados y bien entrenados-.

d) Educarnos a convivir con el fuego (como en otros lugares a convivir con los terremotos almacenando comida y bebida para tres días en zona segura).