Continúa abierto el curso de verano de igualdad que organiza el Concello de Lalín

Continua abierto el plazo de matrícula en el curso de verano de igualdad promovido por el Concello de Lalín. Actualmente, una treintena de personas procedentes de las cuatro provincias y de Melilla ya formalizaron su matrícula al curso Novas Fronteiras na Igualdade de Oportunidades 2.0; Violencias-Diversidade- Coeducación- Emocionalidade, coorganizado por el Instituto de Ciencias da Educación da USC y por la Oficina de Igualdade de Lalín y que tendrá lugar entre el 18 y 21 de julio en el Salón Teatro del Auditorio de la localidad. El curso será impartido por un grupo de 14 expertas y expertos de reconocido prestigio en el ámbito de la educación y de la promoción de la igualdad desde diferentes ámbitos de actuación, donde se abordarán temáticas de gran interés en el momento actual. El plazo de matrícula termina el viernes 7 de julio y puede formalizarse a través de la web de la universidad www.usc.es/cultura/veran o presencialmente en la Área de Cultura del Campus de Santiago de Compostela y de Lugo. Toda la información sobre el curso se puede consultar en la web www.lalin.gal/igualdade.

La Romaría do Rapaz de Siador viaja al medievo

Un año más, y ya van 29, la Romaría do Rapaz, se celebrará en el santuario de A Saleta en Siador. En esta edición el medievo será la temática principal que aúna todas las actividades. La Romaría do Rapaz arranca a las 11.00 horas con la apertura de los talleres, que ofrecen una gran variedad al incluir aulas de elaboración de escudos (a cargo de la ANPA del colegio de Silleda), de chapas, maquillaje, artesanía con pintura y tela, imanes, muñecos en maceta, viseras, tarabelas y carnés medievales. Además, los niños podrán disfrutar con otras actividades pedagógicas, como el espacio xogo libre. En cuanto a las propuestas de multiaventura, se incluyen un futbolín humano, una bola de zorbing, rocódromo, tirolina y puente mono. Además, se disputarán partidas simultáneas de ajedrez y clases didácticas de petancas, a cargo del Club de Petanca Bandeira.A lo largo de la jornada se celebrarán actividades musicales y de animación, con Les Bregadiers, la representación teatral As mil e unha noites o A danza dos paxaros.

Refoxos celebra la IV Festa da Panceta el 1 de julio

La parroquia silledense de Refoxos celebrará el 1 de julio sus fiestas patronales en honor a San Paio. Los festejos comenzarán a las 10.00 horas con una alborada a cargo del grupo de gaitas Os sin son Ghaiteiros. A continuación, se oficiará una misa solemne a las 12.00 horas con procesión. Para terminar la jornada matutina, de nuevo Os sin son ghaiteiros se encargarán de amenizar la sesión vermú. Ya por la noche, la gastronomía será la protagonista. La IV Festa da Panceta, acompañada de pan y vino del país, dará sabor a todos los asistentes de la romaría. Como colofón, los dúos Enclave y Punto Zero se encargarán de amenizar el evento hasta altas horas de la madrugada, como suele ser habitual. Cabe destacar, que para prevenirse de las condiciones meteorológicas, la organización de los festejos habilitará una carpa por si la lluvia acecha. También habrá servicio bar, en este caso atendido por miembros de la comisión de las fiestas.