¡Pardiez, Xurxo, top Changer!

A todo vigués bien nacido le enorgullecerán los éxitos o reconocimientos que recibe del exterior por su trabajo cualquier otro olívico. En el ámbito de la comunicación publicitaria, por ejemplo, a mí me alegran los éxitos de la agencia viguesa Anónimo Publicidad y los premios continuos que recibe su director, Juan Manuel Flores, por sus campañas. Ahora sabemos de otro vigués que nos ha alegrado el día, Xurxo Torres, periodista que un día decidió ganar dinero y por tanto dejar la profesión porque, además, su imaginación era demasiada como para encerrarla en las fronteras objetivas del periodismo,. Creó hace tiempo Torres&Carrera, se expandió poniendo sede en Madrid, se convirtió en consultora demandada... y ahora es una de las 50 seleccionadas en la lista del medio americano Game Changers of PR, que recoge a las personas y las empresas que están llamadas a liderar el cambio en el ámbito de la comunicación a nivel mundial. ¡Pardiez, cómo suena eso Xurxo Torres! En este top 50 Game Changers están sobre todo americanos pero también hay un representante por Alemania, Bulgaria, Francia o Reino Unido. España también cuenta con un único representante, el consultor de comunicación Xurxo Torres, el único español y, encima, vigués de cuna.

Todos a la Iglesia, de motete

Me dicen que están previstos más de 35 grados en Vigo y alrededores para hoy, y a lo mejor es por eso que muchos vigueses se van de atardecida a la iglesia de Barciademera, que ya se sabe que las buenas iglesias son un valladar contra el calor. Y es que hoy se celebra otro de lo conciertos del IX Ciclo de Música de Barciademera que organiza su cura párroco, Rafael Antela, y apuesto doble contra sencillo que estarán por ahí las escapistas del calor Marita Vázquez de la Cruz, Carmencita Pérez, Lol Fernández (El Molino), Avelino San Luis, Cris Kruckenberg, Nieves García Soto, Manolo Peón, Max Keyzán...Bueno, no solo van por refrigerarse sino por un atractivo programa coral que a los de Tui como Marita atrae especialmente: los de Vox Stellae Ensemble interpretarán motetes barrocos, lo cual viene al pelo en esa iglesia rehabilitada que es barroca del siglo XVII y tiene unas condiciones sonoras maravillosas. No así los incómodos asientos, pero la incomodidad se olvida a la primera nota. Luego es tradición que los asistentes se pierdan o distribuyan en los atractivos bares o restaurantes de Mondariz Balneario para darse más gusto al cuerpo, no digo entregarse a todos los placeres porque no les deja el párroco barciademero. Por cierto, señor cura, pater Rafael, qué bien te lo montas para sacar casi de la nada estos conciertos.

Y las Voces Graves de Vigo

Pero ya que hablo de amantes de la música y el canto coral, no puedo reprimirme y contaros, para que anotéis en vuestra agenda para el próximo sábado. Escribid en vuestra dietario: "Presentación del Coro de Voces Graves de Vigo en el Museo del Mar de Galicia el sábado, 24, a las 20:00 h. con entrada libre y gratuita". Atentos porque va a ser un concierto teatralidad que, bajo la dirección de Alberto Abal, Manuel Torreira y Jesús Fontenla, contará con un equipo de narradores dirigidos por José Mejuto, además de colaboradores musicales tales como Alejo Amoedo (piano), Chuco Estévez (percusión), Bea González (arpa celta) y Miguel Sanromán (clarinete y gaita). Si los de Barciademera tienen luego los mesones de Mondariz, vosotros podréis solazaros en los de Bouzas. Amén, así sea.