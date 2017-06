"Dicen que estuvo mejor la señora Montero que usted, pero no diré yo esto porque, si no, no sé qué voy a provocar en esa relación". Faltaba poco para que el debate acabara, y el portavoz del PP, Rafael Hernando, no le había puesto aún la guinda a su chulesco discurso. Para hacerlo eligió usar la palabra "relación", con el evidente afán de referirse al vínculo sentimental que une a Irene Montero y a Pablo Iglesias, que ambos llevan con toda la discreción que el derecho a la intimidad les otorga. Hernando, faltón y cínico, precisó que se refería a la relación "política" y que Montero es una "buena portavoz", pero no lo arregló. Él frunció el ceño y ella empapielló. Llueve sobre mojado: el martes una diputada del PP tuiteó: "Hoy es un día importante para los novios", también con ánimo de trivializar la moción de censura. Y además, imagino, para sugerirles que se casen, porque están en pecado. Orden, sensatez, seriedad. ¿Era esto?