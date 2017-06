Una visita al cementerio

El 18 del Twenty. No me digaís que no están guaperas el presentador, Carlos Veleiro, y el soñador, Carlos Viqueira (dcha.) que se atreve a locuras como reunir a 1.400 personas para celebrar el 18 aniversario del Twenty Century Rock, local del que es uno de los socios. Ya veis en la foto de Lalo R. Villar qué marchilla hubo en el Auditorio Mar de Vigo, todos de fiesta y con Bonnie Tyler como invitada de honor a la que le cantaron el "cumpleaños feliz", tras interpretar ella Total Eclipse of the Heart. La Orquesta 430, los Best Boys, Pabo Méndez, las Broken Peach, Lucky Duckies... Un fiestón al que fue el alcalde y varios concejales, que empezó a las 8 en la terraza con puesta de sol incluida, siguió en el auditorio y acabó en el hall a altas horas de madrugada.