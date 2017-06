Drones contra el furtivismo

La tecnología aérea parece atraer a los responsables de la Consellería do Mar. Ya en tiempos de López Veiga utilizó un helicóptero para, en vuelo casi rasante, pasar sobre las cabezas de las mariscadoras de Cedeira.

Ahora, y según anuncio de la conselleira Quintana, la utilización de drones para vigilar los arenales y evitar el furtivismo va a ser el remedio a un mal que se arrastra desde hace decenios y que no se ha logrado erradicar. La tecnología de los drones no mejora la presencia de vigilantes en las playas en las que se ejerce el marisqueo furtivo desarrollada por guardas, vigilantes de las cofradías, policía autonómica, Guardia Civil y mariscadores. Los furtivos se ríen de la técnica y de la vigilancia. Y sus capturas se siguen vendiendo en los mismos restaurantes que se vendían en tiempos de Adolfo Suárez, cuando Maruxa Rey, entonces líder de las mariscadoras de A Pasaxe, se desplazaba a Madrid para contarle al líder de UCD lo que ocurría en los arenales coruñeses.

El furtivismo continuó, como también se mantuvo en Ferrol y Barallobre, en Cabo de Cruz, en A Pobra do Caramiñal, en Os Lombos do Ulla y en tantos y tantos otros sitios de esta Galicia que come almeja y berberecho sin saber si lo que come está en condiciones adecuadas. En la lucha contra los furtivos ha llegado a utilizarse una especie de aerodeslizador dotado de una gran hélice que lo proyectaba a gran velocidad contra mariscadores furtivos que, con una simple tabla de polispán como embarcación, causaban verdaderos estragos en las concesiones marisqueras. El aerodeslizador fue retirado, a pesar de alto coste, como los helicópteros retornaron a sus bases para dedicarlos al salvamento marítimo.

Lo máximo que pueden hacer los drones es facilitar a los agentes del Servizo de Gardacostas las imágenes de los infractores cuando den con ellos. Pero ¿van a estar activos las 24 horas del día? ¿Van a controlar los centenares de embarcaciones que calan sus aparejos y dejan que estos "pesquen"? ¿No será más fácil controlar a quien sostiene el "negocio" del furtivo? Los drones lograrán panorámicas muy hermosas, primeros planos de los furtivos, como respuesta a un gasto inútil en una lucha que no se plantea de forma seria y decidida.