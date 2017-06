Greenpeace manipula a los niños

Este es un artículo para los niños que sois hijos de políticos. Quería avisaros de que hay un anuncio de Greenpeace en Neox específicamente destinado a vosotros que está lleno de trampas y quiere manipularos. El fin del anuncio es luchar contra el cambio climático, algo muy noble, pero ya sabéis que el fin no justifica los medios. O sea, que un buen fin, como es la protección del medio ambiente, no justifica que se os engañe y se os manipule. Ni, mucho menos, justifica que se os quiera convertir en tramposos y manipuladoras.

"Este es un mensaje para los niños y niñas que sois hijos de políticos", comienza diciendo en el anuncio una niña. No está mal que os proponga cambiar el lenguaje (algo legítimo porque todos somos agentes de cambio social), pero sí que lo haga de forma incoherente, lo que lo estropea y degrada. Si el anuncio opta por nombrar específicamente a las niñas, también debería hablar de hijas, y, por supuesto, de políticas. Peor es que diga ser un mensaje cuando en realidad es un anuncio. Para que bajéis la guardia, hacen la misma trampa que las empresas que os quieren convertir en unos consumistas antiecológicos: usan anuncios que dicen ser solo "mensajes". Ocultar la verdad ocultando las palabras es un mal comienzo. Pero lo peor viene después.

"Nuestros papás y mamás dicen que nuestros políticos no escuchan, pero seguro que a vosotros sí. Por eso os pedimos que habléis con vuestros padres y madres. Ellos se dedican a la política. Pedidles que hagan algo ya contra el cambio climático", os dicen varios niños más. Mienten. Vuestros padres no deben hacer lo que digáis vosotros, sino aquello que dijeron que harían, que es el motivo por el que fueron votados y tienen el poder que tienen. Que hicieran otra cosa sería antidemocrático porque a vosotros no os votó nadie. Decidles a los niños del anuncio que son ellos los que deben hablar con sus padres, porque es de su voto del que depende el poder de los vuestros. Decidles que deben votar de forma informada y responsable, comportándose con la sensatez de los políticos honrados que se niegan a ser manipulados por niños manipulados por otros niños manipulados.