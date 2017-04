A ver qué pasa, Mercantil

Preocupados andan socios del Mercantil, no sé si muchos o pocos pero de la vieja guardia, porque desde que se vendió su sede de la calle del Príncipe, hace casi dos años, no hay visos de que haya una nueva ubicación. Ellos dicen que el Mercantil nació como sede "Cultural, Mercantil e Industrial" y lo de deportiva vino años después. Se ve claro el interés por el tema deportivo, dicen, como prueba que ya han invertido casi dos millones de euros en la Ciudad Deportiva, pero creen que están cayendo en el olvido del tema cultural, social y familiar. La promesa, me cuentan, fue que se pagaba el crédito pendiente, se compraba nueva sede y con el dinero restante se harían inversiones en la Ciudad Deportiva. La asamblea anual está próxima, ya que el plazo expira el 30 de abril, y los socios no han recibido notificación alguna ni se ha publicado en la prensa. A ver qué pasa.





Un vermú de lucha





Os cuento que la viguesa Beatriz Figueroa, con un equipo de apoyo ("Las 13, que están como unas rosas") ofrecerán mañana sábado en La Juakina (Ronda de Don Bosco, 7), a partir de las 13.00 h. y hasta que las eche Kiko, siempre comprometido con causas justas, tapas caseras (como lentejas, callos...) en busca de fondos para las primeras acciones reivindicativas del recién constituido " Movimiento para la defensa de los derechos socioeconómicos y laborales de los enfermos de cáncer". La primera tapa incluye un pañuelo (no klenex, fular) por 2 euros. Y tendreís la actuación del dúo "Taka Machine" que colabora desinteresadamente. Ya sabeís.





Abuelo y nieto al pincel





No es normal. Abuelo y nieto, comparten exposición desde hoy, que inauguran en la sala Apostrophe (Centro Comercial Plaza Elíptica). El abuelo, Francisco Torrón, académico de Bellas Artes. El nieto, Pablo Pelluz, licenciado en Bellas Artes. Ahí están con sus obras, mostrando la diferencia entre ambas generaciones aunque unidas por el arte. Otro Francisco Torrón, hijo del mayor y padre del menor, ha querido patrocinar la exposición, que bien titulan "Regeneración", desde su vinoteca A Lareira, en la calle Cesteiros, donde algunos de vosotros habréis hecho parada alguna vez.





Los 30 tacos del Rincón





Cumple su local 30 años de música en vivo desde que nació con ese nombre en Vigo y, aunque hubo algunos paréntesis y cambios de ubicación porque la vida de la noche es dura, ahí está El Rincón de los Artistas, ahora en la calle Bolivia 41. Daniel Calá, su progenitor, es un resistente y hoy y mañana celebra este 30 aniversario. Hoy, llevando al escenario a Alberto Cunha, Walter Suárez, Delio Domínguez, Reynier Aldana y a sí mismo Calá. Mañana, El Flaco y la Morocha (tango), Amani Deneb (danza oriental), Miriam Sandoval y Pop Rock & Café con Leche. Ya sabéis los fieles.





De rock republicano y galaico





No solo de libros y proclamas populares viven los republicanos de oficio y pasión, que ya calientan motores en vísperas de su día de abril. También tienen marcha y les gusta el rock. Por eso la Asemblea Republicana de Vigo ofrece hoy y con entrada de balde, un concierto por la República en el que actuara Tinta Femia, que ádemas de ser un vino de la comarca de O Morrazo es una banda de rock con tintes variados, desde el bravú al ska punk, pasando por todo tipo de ritmos del mundo y siempre con el gallego como bandera. Será hoy con apertura de puertas a partir de las 22.30 en Transylvania Metal Pub (Rogelio Abalde, 16)¿mola?.