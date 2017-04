El periódico de la ciudad

No me gusta que los ciudadanos no lean el periódico de su ciudad o que argumenten sobre la calidad de la prensa local, comparada con la llamada prensa nacional que, en realidad, es otra prensa local, la de Madrid. Si el tiempo de la lectura de un periódico está en relación con el interés que suscitan sus contenidos, puedo decir que invierto más tiempo en FARO que en el resto de la prensa gallega y "nacional" juntas. En definitiva, toda prensa es local y basta para comprobarlo con asomarse a las páginas de deporte.



Un periódico local, como el nuestro, está inserto en una ciudad de tamaño humano que forma parte de nuestro país gallego. Y local no se opone a universal, sino que es suelo firme para asomarse al mundo. El periódico recoge la vida diaria de su ciudad, una gran comunidad de vecinos. En la lengua de los iraníes (permítaseme la nota erudita) vecino se dice sombra, con un prefijo intensivo. Todos somos la sombra de todos y en el periódico encontramos esa sombra compartida, noticias locales, cartas de los lectores, esquelas, además de esa mirada sobre el mundo que, con frecuencia, procede de ojos de la ciudad. El periódico vertebra así la ciudad, y articula la comunidad ciudadana en un eje de rivalidad, etimológicamente, de convicción de ser ribereños del mismo río cuya agua todos utilizamos.



Cuando al amanecer oigo el rumor del periódico que cae como una carta junto a la puerta, siento una satisfacción profunda. El género epistolar se ha perdido, pérdida irreparable, pero el periódico, carta de cartas, continúa. Con el café caliente acompaño la lectura del periódico. Con especial interés sigo las colaboraciones de mis conciudadanos, esté o no de acuerdo, así como las cartas al director (a veces delirantes, delirar es salir del surco). Pero oír voces tan diferentes es un ejercicio diario de tolerancia y te conduce a una comprensión mayor de las diferencias. Elemental deber de convivencia ciudadana es pensar el pensamiento de tus convecinos, alimentar el diálogo, humanizando y enriqueciendo la ciudad.



No sé si la tecnología acabará con la prensa escrita, como ya acabó con la epístola. Espero que tenga razón un periodista amigo cuando me dice que los periódicos locales serán los últimos en abandonar el barco del papel, abandono que supone, tengámoslo claro, el cambio de una forma material sí, pero también un cambio, en unión de otros factores, en el modo de ser humano, cambio que lleva gestándose desde hace décadas.



"Otro pueblo aparece", decía el Senado romano, con relación a otros acontecimientos, hace dos mil años.



Bien, volviendo al comienzo, no sé si atreverme a decir que no la siente suya quien no lee el periódico de su ciudad.