La hemeroteca del Decano

Hace 130 años | 7-4-1887



Gran explosión en el centro de Vigo

Una gran explosión se registró en una casa abandonada del centro de Vigo. Fue de tal magnitud que el edificio quedó completamente destruido. No hubo heridos. Los vecinos, con la ayuda de los bomberos, tuvieron que esforzarse para sofocar el fuego que amenazaba los inmuebles próximos. El ayuntamiento ordenó abrir una investigación para conocer los motivos de la explosión. También se trataba de encontrar a los propietarios de la vivienda.



Fiesta de los militares en Tui

Los militares españoles y portugueses que estaban en Tui celebraron una gran fiesta. Las autoridades buscaban de esta forma rebajar la tensión que había entre ambas partes en los últimos meses. Existían muchos problemas, sobre todo en el puente internacional que se había inaugurado uno año antes. Entre los dos países también existían discrepancias sobre la manera de evitar el contrabando, que ya era muy intenso en aquella época.



Hace 100 años | 7-4-1917



Angustiosa espera por un barco en Bouzas

Muchos vecinos de Bouzas asistieron angustiados la desaparición del 'Bon Jesús', un barco de pesca. Otras embarcaciones perdieron su contacto y especulaban sobre la posibilidad de su naufragio debido al mal tiempo. Sin embargo, el barco logró llegar a su base varios días después con todos sus tripulantes a salvo. Su capitán desveló que habían tenido problemas en la navegación, sobre todo con el timón. Todo quedó en un gran susto. En las semanas anteriores, otro barco de pesca se había hundido causando varios fallecidos.



Homenaje al Vigo Sporting

Los jugadores del Vigo Sporting recibieron un homenaje en el Hotel Continental tras proclamarse campeones de Galicia. Al mismo asistieron también los componentes de la junta directiva y numerosas autoridades municipales. A cada futbolista se le entregó una medalla de oro en reconocimiento al importante logro deportivo que habían conquistado. Ya se estaban preparando para el Campeonato de España.



Hace 50 años | 7-4-1967



Accidente de un tranvía

Un tranvía que circulaba por la Plaza de la Industria impactó contra un camión cargado con vigas de hierro. El choque fue muy violento, según relataron al Decano varios testigos del mismo. Una persona falleció y otras seis resultaron heridas de diversa consideración. Los trabajos para rescatar a las personas entre los hierros fueron muy laboriosos. Algunos de los viajeros estuvieron dentro del convoy más de veinte minutos. El accidente causó una gran conmoción en la ciudad y no era el primer que se registraba en los últimos años.



Arreglo de baches

Rafael Portanet, el alcalde Vigo, anunció la puesta en marca de una campaña a la que llamó 'antibaches'. Según la información publicada en el Decano, el objetivo era el de arreglar las numerosas calles que presentaban graves desperfectos. Las obras de reparación se pondrían en marcha de forma inmediata, pero no se informaba sobre el coste de las mismas. El plan debía ser aprobado en el pleno municipal.