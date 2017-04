Ética política y judicial

La situación que ha generado la imputación del presidente de la Comunidad Murciana o, mejor dicho, la investigación que sobre él pesa por la posible comisión de los delitos de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación, ha vuelto a poner en tela de juicio el manido debate de la necesidad o conveniencia de que los "imputados" (hoy investigados), dejen su cargo político, mientras dure su situación, o por el contrario aferrarse al principio de presunción de inocencia hasta que un tribunal determine la responsabilidad, si la hubiere, y, profundizando un poco más, hasta que esta responsabilidad haya sido declarada firme, esto es tras los correspondientes recursos ante las diversas instancias judiciales, es decir, considerando la lentitud de nuestra justicia, en un par de años como poco.



Esta aparente dicotomía no es, a mi juicio, correcta y ello porque las responsabilidades que se dilucidan en los tribunales, no son responsabilidades políticas, sino penales.



Cuando los ciudadanos piden (el 64,4%, según la última encuesta) que los políticos investigados por la Justicia, abandonen el cargo público, entiendo que lo hacen no por saltarse el principio de presunción de inocencia, sino por el principio de que la honradez, la honestidad y la conducta intachable de cualquier servidor público debe de estar fuera de toda duda.



Por ello, cuando un juez declara a un personaje público, como "investigado" lo hace sin duda porque sobre su conducta pesan lo que en Derecho se denomina "indicios racionales de criminalidad". Motivo este más que suficiente, para presentar su dimisión.



La causa es, pues, la existencia de una duda razonable sobre su gestión o conducta, independientemente, claro está, que tras un proceloso y normalmente largo proceso instructor, al final el investigado en cuestión resulte penalmente inocente.



Las figuras de la responsabilidad política y de la responsabilidad penal caminan por diferentes senderos y mientras una tiene su base en la ética, la otra la tiene en el Código Penal. No quisiera uno pensar, que la razón de fondo de la reticencia a abandonar el cargo tras la imputación, proceda de la desconfianza que el político pudiera tener del juez, temiendo que este último, por una posible "inquina" o "mal de ojo" contra él o su partido, decrete su procesamiento arruinando de este modo su carrera. Si esta fuera la causa (algo que no me atrevo ni a pensar) estaríamos ante un problema mucho más grave, gravísimo: el de la independencia judicial y la deontología en la práctica de la justicia. Pero no, ¿verdad?



Tan solo siendo inflexibles, incluso extremistas, en la exigencia a nuestros políticos de conductas intachables e indubitadas, y con la necesaria confianza que a todos debe merecernos un sistema judicial independiente, seremos capaces de erradicar este terrible mal de la corrupción, que tanto daño hace a la imagen de España y tan mal ejemplo aporta a las generaciones venideras.