La inquietante presencia del exorcista

Los cangueses se preguntan, de forma inquietante, si el cura especialista en exorcismos, Ignacio Domíguez, que tanto dio que hablar en el municipio, estará en las procesiones de Semana Santa en Cangas, acudiendo a procesiones. Como lo vieron el domingo en Rodeira acompañado de otros sacerdotes la gente no para de preguntar. Lo cierto es que no hay constancia formal de ninguna invitación, al menos por parte de las cofradías, pero sí sabemos que comparte amistad con el párroco de Cangas, Severo Lobato. Es curios que la gente sienta tanta inquietud por un exorcista.



La caldera, el despacito y la bicicleta



La caldera del campo de futbol de O Morrazo está a punto de convertirse en la canción de esta primavera. Para unos su instalación va despaaacito. Para otros, corre más que la bicicleta de Shakira y hay quien piensa que, como decía María Jiménez: "¡ Se acabó!" Aquí hay culebrón. Pero ojo que hay quien tiene pruebas. Hablaremos.



Epítetos de políticos



"Mamporreros", "mentirosos", los políticos de Cangas no cesan en mostrar que se deselvueven bien en este lenguaje.