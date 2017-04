Festa do Viño, este domingo, en San Miguel de Sarandón

San Miguel de Sarandón (Vedra) celebrará el domingo, día 9, la XXXVII Exaltación do Viño da Ulla. A las 12.30 horas se inaugurará la Praza do Viño. A las 13.15 horas actuará Sons da Mina y, quince minutos más tarde, el delegado de la Xunta en A Coruña, Ovidio Rodeiro, leerá el pregón. A continuación, se nombrará la Orde dos Amigos e Amigas da Bota do Viño da Ulla". Habrá ambientación con grupos folk.





Jornada de genealogía y heráldica en el Pazo de Oca





El Pazo de Oca acogerá en la tarde del sábado, 8 de abril, una de las sesiones de las Xornadas de Xenealoxía, Heráldica e Nobiliaria de Galicia que arrancaron ayer en Pontevedra. En el Salón das Tullas José Florencio Rodríguez Montero-Valladares disertará sobre las labras heráldicas, en una iniciativa cuya responsabilidad asume el experto genealogista estradense Luis Ferro, vocal y delegado de la Asociación de Genealogía Heráldica y Nobiliaria de Galicia.





Medalla del Parlamento de Galicia a Reimóndez Portela





El Parlamento de Galicia impondrá esta tarde una medalla a título póstumo al estradense Manuel Reimóndez Portela, exalcalde y célebre "médico dos pobres", además de ser uno de los padres del Estatuto de Autonomía de Galicia. Su hijo Luis será quien se encargue de recoger la distinción en nombre de la familia.





Sanmartín abre la revisión gratuita de parabrisas





La correduría de seguros Sanmartín Gestión, en colaboración con Glassdrive, abrirá hoy en una carpa en la zona de A Baiuca una campaña de seguridad en la conducción que ofrecerá revisión gratuita de parabrisas.