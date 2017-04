Sin vida salvaje

Los mayores crecimos con la idea de que Dios lo veía todo y sabía lo que pensabas. La imagen moderna entonces era que Dios tenía un televisor para cada humano y cada humano era un creador de contenidos para el Creador, aunque entonces no se usara esa terminología. Con los primeros usos de la razón extrañaba que Dios estuviera mirando todo el tiempo si ya sabía todo antes de que pasara. Siguiendo las creencias generacionales, cuando se dejaba de creer que Dios todo lo veía se empezaba a pensar que la CIA lo espiaba todo y cuando alguien estaba en muchos sitios y no sabíamos por qué se le identificaba como espía de la agencia estadounidense.



El fin de la guerra fría coincidió con el auge de las nuevas tecnologías y a partir de ahí sabemos que Dios es un algoritmo que por medio de cookies sabe lo que pensamos y que recibe el nombre de Google. Supimos hace poco por Wikileaks que la CIA nos espía a través de nuestros dispositivos electrónicos llamados inteligentes, que lo son porque trabajan para la inteligencia enemiga. Las generaciones mayores de esta sociedad volvemos a sentir que vivimos y moriremos dentro de un circuito cerrado de televisión. El círculo se cierra. A los más jóvenes no les importe ser vistos y dedican horas al día a que los vea Dios haciendo todo.



Pero mientras quede una sensibilidad educada en las viejas supersticiones, los baños seguirán siendo analógicos, se recuperará el biombo, se andará en bata por casa, se verá vestido la televisión y se recomendará asearse antes de abrir la nevera para el desayuno. También ha de advertirse que en internet se puede ver pornografía pero que la pornografía también puede devolverte la mirada y hacer pornografía contigo. Quedan algunos bosques donde no ser contemplado si se esquiva el ángulo de las cámaras que velan por la vida salvaje en extinción.