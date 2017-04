La hemeroteca del Decano

Hace 130 años | 4-3-1887



Nueva fábrica de conservas en Rande

El Decano informaba del inicio de las obras para la construcción de una fábrica de conservas en las inmediaciones de Rande. El proyecto estaba liderado por unos industriales franceses, que semanas antes habían estado en Vigo y su comarca para comprobar el funcionamiento de las numerosas instalaciones de estas características. También se reunieron con los responsables portuarios para saber el método a emplear para poder trasladar las conservas a otros países. La industria conservera se encontraba en plena expansión y existían en aquellos momentos otros proyectos también muy importantes.



Posible sabotaje en Gondomar

La casa propiedad de José Salgueiro, que fuera alcalde de Gondomar, ardió por completo. La Guardia Civil inició una investigación, ya que se creía que había sido un acto de sabotaje o venganza. No se registraron detenciones, pero se investigaban a varias personas relacionadas con un suceso en el que no hubo heridos.



Hace 100 años | 4-3-1917



Gran beneficio en la empresa de tranvías

La Junta de Accionistas de la Compañía de Tranvías de Vigo anunció que el beneficio del año anterior había sido de 140.615 pesetas. Los asistentes aprobaron que parte del dinero se destinara a nuevas inversiones. Una de las más importantes era la ampliación de la línea en Cabral, un proyecto que ya estaba redactado y que solo faltaba la aprobación del ayuntamiento para su ejecución. También se instalarían nuevas paradas, que se colocarían en el calle del Príncipe, lugar donde se concentraban la mayor parte de los viajeros. El tranvía se había convertido en el medio de transporte más usado y preferido por los vigueses.



Obras en la traída de aguas

El Ayuntamiento de Vigo realizó un amplio informe sobre el estado de la traída de aguas a la ciudad. Se comprobó que avanzaban a buen ritmo y que el agua era apta para el consumo. Los trabajos durarían varios meses y eran considerados como estratégicos para la ciudad.



Hace 50 años | 4-3-1967



Descargas de pescado en Portugal

Varias empresas gallegas comenzaron a descargar pescado en los puertos de Lisboa y Oporto, lo que creó una gran preocupación en el sector. Los empresarios señalaban que les resultaba más rentable que en los puertos gallegos. Además, vendían el pescado a un mejor precio. Esta nueva situación comercial llevó a las autoridades a realizar reuniones para que no todo el pescado se descargara en Portugal. También mostraron su preocupación los responsables de la Lonja de Vigo y numerosos marineros, ya que se podían quedar sin trabajo. Muchos barcos portugueses también faenaban de manera habitual en el entorno de las Islas Cíes.



Protestas por las tarifas portuarias

Las Cámaras de Comercio de Vigo, Marín y Pontevedra volvieron a realizar una protesta conjunta sobre el notable aumento de las tarifas portuarias. Los organismos pedían una urgente revisión de los impuestos y estaban dispuestos a organizar reuniones para intentar llegar a un acuerdo.