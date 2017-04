El futuro en manos de los asociados

Lo que, a mi juicio, no debe hacer el Ateneo es pretender que el ayuntamiento le solucione la papeleta. Del ayuntamiento no debemos tener queja alguna porque, con mayor o menor gana, según fueron las posibilidades económicas, cualquiera de los gobiernos municipales que se fueron sucediendo en los últimos treinta años, ofrecieron su colaboración, y siempre recibió, además de la subvención (actualmente de 6.000 euros anuales), la financiación de actividades como la fiesta de los Maios y de San Miguel. Pretender que con el actual gobierno o con cualquier otro, tenga que financiar una sede o exclusivizar alguno de los locales municipales, donde otros colectivos desarrollan también sus actividades, es pasarse tres pueblos porque, después de todo, el Ateneo no deja de ser una asociación privada, con socios como un servidor, que lleva como tal toda la vida propia y familiar porque mi predecesor lo fue desde el comienzo. Cualquier junta directiva al frente merece ayuda y reconocimiento popular, no cabe duda, pero no es justo que quieran echarse encima de las administraciones todos los problemas propios sobre todo cuando la directiva ha hecho ascos a la oferta de ENCE, despreciando su plan mientras otras asociaciones y colectivos locales y presentaron proyectos para obtener ayuda. El Ateneo será lo que sus socios y Marín quieran. Ni más, ni menos.



