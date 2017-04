Belcebú en Pascua de Resurrección

Queremos más "¡Qué tiempo tan feliz!". No podemos permitir que Telecinco cancele el programa de esta manera. Tiene un compromiso con nosotros, un contrato televisivo implícito que debe cumplir con todos los que no soportamos ese horror. Pues exijamos que lo cumpla. No dejemos que el de ayer sea, como dicen, la despedida. Pidamos un par de entregas más para que al menos semejante tabarra se marche a los infiernos dejándonos buen sabor de boca.



Si a Wikipedia no le fallan los cálculos, la emisión de ayer fue la número 664. ¿Es casual que Paolo Vasile haya interrumpido un programa que hacía como churros precisamente al borde del precipicio del número 666? Claro que no. Nada le costaría hacer un par de entregas más con la calidad a que nos tiene acostumbrados de ser la misma birria de siempre. Pero no quiso. Paró en 664 para quitarnos la única satisfacción que nos podía habernos dado este espacio: alcanzar las 666 emisiones antes de irse al Averno.



Por eso pedimos dos entregas más. Podían emitirse en dos semanas, entre el sábado y la Pascua de Resurrección. Qué tiempo tan feliz sería entonces enterrar "¡Qué tiempo tan feliz!" a tumba abierta. Entonces sí que seríamos felices demostrando que la mamá Campos es el Anticristo porque es mucha casualidad que, además del 666 del programa, coincida que si traduces "madre" al arameo y "campos" al griego e inviertes el valor numérico de las letras impares que te convienen, sumen justo 666. O que el Anticristo es la hija porque es mucha coincidencia que, además del 666 del programa, se dé la casualidad de que si traduces "hija" al griego y "campos" al arameo y doblas el valor numérico de las letras pares que necesitas, sumen justo 666. Si Fríker Jiménez vive de sandeces así, a ver por qué iba a estar mal divertirse jugando a sacar tres seises de la chistera torturando un poquito los datos hasta que te dan lo que pides. Venga, todos a una: ¿Qué queremos? Más "¡Qué tiempo tan feliz!". ¿Y cuándo lo queremos? ¡En Pascua de Resurrección, por Belcebú!