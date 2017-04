El reparto

A estas horas, lo más probable es que los expertos -sobre todo aquellos que se mueven en la órbita de la Xunta- hayan proclamado ya "sectarios" a los que discuten las cifras macroeconómicas que ha dado a conocer de forma oficial el gobierno gallego; e incluso "insensatos" a los que las declaran falsas. Hasta gente habrá que, olvidando aquello de que lo medible no es opinable, intentará polemizar con toda o parte de la declaración del ejecutivo autonómico; y seguramente serán objeto de las iras de asesores áulicos o analistas "oficiales".



"Eppur si muove". Es decir, que a pesar del aspecto del argumentario crítico y sus razones, resultaría absurda la discusión y una pérdida de tiempo la negativa de la estadística.



Lo que es, es; o sea, que el PIB gallego ha subido más que el español, el déficit bajado más incluso de lo que exigía Hacienda y, en fin, el ritmo al que se mueve la economía gallega no puede más que calificarse como bueno o muy bueno, y quien sostenga en serio algo diferente solo pueden ser diáconos de la extraña doctrina del "cuanto peor, mejor". Y es posible que haya verdad en ello.



Ocurre sin embargo que lo que parece una conclusión obligada -que la derecha crea, cuando gobierna, más riqueza global que la izquierda-, en apariencia avalada por los números, tiene un contrapeso que lo hace matizable y a veces peor. Porque resulta que esa verdad se contrapone a otra igualmente clara -la de que la derecha reparte peor- y bastantes de los teóricos beneficios sociales que debería aportar aquella gestión se malea o al menos no es útil para garantizar el progreso armónico -y sobre todo justo-, y de ahí nacen conflictos y agravios comparativos.



A veces, los propios gobernantes que tal hacen se descuidan e incurren en contradicciones que no hacen sino avalar la desigualdad y el mal reparto. Si no, no se entendería que mientras el PIB sube, el empleo no lo hace en la misma proporción. Ni siquiera contabilizando como "éxito" el considerar "dignos" puestos de trabajo sin calidad, sin estabilidad y una remuneración insultante. Aquí, de momento, ganan dinero algunos empresarios y unos cuantos golfos, pero no la mayoría de los que trabajan, como ocurre en el lado más débil de lo laboral, que ahora es mayoritario.



Todo cuanto precede, que es opinión personal, podría ratificarse recordando que mientras saca pecho por sus cuentas "macro", la Xunta multiplica sus ayudas sociales, lo que resulta contradictorio: que con tanta riqueza creada, cada vez haya más gallegos/as que necesitan socorro, o que el número de ciudadanos al borde de la pobreza, dice "Cáritas", sea cada vez mayor. Lo que demuestra, y conviene repetirlo, que algo falla en el paraíso, o que quizá el paraíso no existe. Y eso no es descalificar a quienes manejan los números, sino corregir su mirada, que también es bueno.



¿O no...?