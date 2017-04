Hay muchas almas ingenuas que creen que el infierno no existe, basado en que el Dios misericordioso no va a permitir que sus hijos puedan ir a un lugar tan terrible y si Dios es padre no puede consentir que un hijo vaya a tan terrible lugar.



Hay otras muchas almas que afirman que el infierno ya está en este mundo: el hambre, la soledad, la convivencia matrimonial sin amor, etc...



No creen en el infierno ni en el cielo muchas almas porque se creen como un animal más, un perro o un caballo y a la muerte al hoyo y se acabó la existencia.



Pero el infierno existe y puede sufrirse ya en este mundo cuando vivimos sin amor y sin paciencia. En este mundo estamos rodeados de contradicciones y hay varias formas de asumirlas: una, desesperándose que se convierte en un auténtico infierno y otra aceptándolas y superándolas con paciencia y amor.



Para los cristianos nuestro principal modelo es Jesucristo y nos dice en el evangelio de San Marcos en el capítulo 9, versículos 41-50: Si tu mano te induce a pecar, córtala, más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehemna, al fuego que no se apaga.



Y si tu pie te induce a pecar, córtalo, más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies en la gehemna.Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo, más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que seas echado con los dos ojos a la gehemna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga.



Para un creyente las palabras de Cristo son las que valen y Cristo es tajante que existe la gehemna-infierno, además con fuego que no se apaga.



Un santo español de nuestros días, San Josemaría Escrivá de Balaguer decía que van al cielo aquellos que son felices en la tierra. Se puede ser feliz en este mundo a pesar de las contradicciones e insabores, depende de la aptitud que tengamos ante la adversidad que no faltará. Si a nuestra vida le ponemos amor y paciencia, si vencemos la pereza, la comodidad y el aburguesamiento, si somos capaces de ver en los demás el rostro de Dios: seguro que somos felices y por tanto iremos al cielo.



Yo sé que Cristo murió por todos y Dios envió a su hijo para que con su muerte se salvara el género humano.



Que existe infierno no hay duda, lo afirma Cristo en el evangelio. No escandalicemos a nadie y sobre todo a los pequeños. El Señor en el evangelio dijo una frase muy dura: más le valdría atarse al cuello una rueda de molino y echarse al mar.



A seguir peleando y ganarse el cielo que debe ser algo fantástico. San Pablo hace 20 siglos intentó describirlo: ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó a hombre por pensamiento, cuantas cosas tiene Dios preparadas para los que le amen.