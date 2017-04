Dios en las aulas

¿Reprueba el estilo zafio de 13TV en su labor pastoral? Conteste libremente. ¿Reprueba el estilo zafio de 13TV en su labor pastoral? Voy a apiadarme de usted y repetírselo una vez más por si antes estaba en medio de un arrobo místico y la contemplación beatífica de la Bondad Infinita del Sumo Hacedor (transida de un amor al prójimo inducido por el hecho de que en él ve a Dios) le impidió prestar atención a una pregunta tan pedestre de este mundo transitorio y material en el que vive sin vivir en sí: ¿Reprueba el estilo zafio de 13TV en su labor pastoral?



No, no es por aprovechar esta coartada para asegurar sin gratuitamente que la labor pastoral de 13TV es zafia. Tampoco es por repetir de forma tramposa y poco caritativa que la labor pastoral de 13TV es zafia. Ni siquiera es por tomarle por tonto intentando disfrazar de pregunta lo que solo es una afirmación tan grosera y tosca, o sea, tan zafia, como decir porque sí que la labor pastoral de 13TV es zafia. Yo solo quiero ejercer el derecho a la libertad de expresión que esta sociedad secularizada me otorga para preguntarle si reprueba el estilo zafio de 13TV en su labor pastoral. Solo pretendo que también usted ejerza la libertad de expresión de la que la dispone gracias a que así lo establece un ordenamiento jurídico moderno que nos protege a todos por igual a pesar de que ningún libro sagrado o divino, ningún dios único o múltiple, físico o espiritual, ni ninguno de sus intermediarios, enviados, encarnaciones o profetas establecieron jamás algo así de ventajoso y justo para los hombres allí donde tuvieron o tienen el poder. Y pretendo que ejerza esa libertad de expresión contestando a esta simple pregunta: ¿Reprueba el estilo zafio de 13TV en su labor pastoral?



Envíe su respuesta a los obispos empresarios dueños de 13TV, cadena en la que el programa "El Cascabel" lanzó el otro día esta pregunta en su labor pastoral: "¿Reprueba el estilo zafio de Podemos en el Congreso?". Si son así de manipuladores en la tele, donde cualquiera puede verlo, sabe Dios cómo será su labor pastoral en las aulas cuando cierran las puertas.