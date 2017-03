Vila de Cruces vuelve a irse de ruta de tapas

Por segundo fin de semana, nueve locales del casco urbano de Vila de Cruces prepararán una tapa con la que deleitar a sus clientes, al precio de 1,50 euros. Así, Mesón O Forno ofrece Esta semana do mar; Casa Castro prepara Falso canelón de galo y A Cunca propone Revuelto de grelo con gambas. En Pub Galicia se podrá comer Nido de huevos rotos, en Don Din, Tosta de jamón, chistorra y huevo, y en O Café de Ramón, Formento de trigo co mellor do galiñeiro. El Cactus elaboró Cazoliña de gulas e gambas, La Violeta propone Tosta marinera y Bar Esghalla apuesta por Redondo recheo.





El Bar Debibián, en la calle República Arxentina, de Silleda, acoge hoy a partir de las 22.00 horas la presentación del cartel de la primera Festa da Panceta con Bola, que organiza la comisión de fiestas de San Marcos de Escuadro y que tendrá lugar el día 22. Los asistentes al evento de hoy podrán degustar gratis este plato. Actuará el dúo Punto Zero.





El centro cultural Vista Alegre, de A Bandeira, inaugura el próximo 7 de abril una exposición de pintura de la artista Silvia de Loño. La muestra podrá verse de lunes a viernes, de 16.00 a 22.00 horas, en la sala de exposiciones de este inmueble. De Loño es muy conocida por su participación en varias de las exposiciones colectivas que se organizan en Deza.