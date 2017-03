Y la guerra continúa en Siria

La frondosidad de algunos árboles nos impide ver bien el bosque. Porque la guerra de Siria continúa aunque sus pormenores no sean hoy objeto de grandes titulares, de diarias informaciones y de ilustraciones gráficas que nos encojan el corazón. El principal obstáculo para observar que la situación en el extremo oriental del Mediterráneo sigue igual es el ascenso a la presidencia de Estados Unidos del populista y polémico Donald Trump, que tristemente atrae la atención del resto del mundo.



Pero en Siria prosiguen los combates, continúa creciendo el número de muertos civiles, se eterniza la miseria que sufren miles de sus habitantes y la pacificación está lejos de llegar a alcanzarse. Además, la solución al largo conflicto bélico no solamente consiste en acabar con la lucha sino también resolver el horizonte de los cientos de miles de refugiados que han tenido que huir de la guerra y que se encuentran en lamentables campos de refugiados tanto en los vecinos territorios turcos, jordanos, libaneses o iraquíes, en zona asiática, como de Grecia, Italia y los países balcánicos, principalmente, en Europa.



La guerra siria, que comenzó como uno de los focos de lo que se denominó la "primavera árabe", no solo no floreció sino que los injertos que se le aplicaron para cosechar sus frutos complicaron de tal modo el contencioso que dejó de ser una lucha contra la dictadura de una "dinastía" tirana para trocarse en un campo de tiro de las distintas estrategias que gobiernan el panorama político mundial. En un tablero donde se dibuja, donde se dirime, donde se comprueba el poder de cada potencia. Al tiempo que se tejen alianzas temporales, a largo plazo, más o menos permanentes o definitivas. Porque el conflicto se ha convertido en un puzle en el que intervienen, en diferentes medidas y compromisos, una docena de participantes.



Además del Ejército sirio al servicio del Gobierno de Bashar al-Ásad, componen este laberíntico enredo fuerzas más o menos "oficiales" de Irán, Turquía, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, así como la libanesa Hezbolá, el denominado ELS (Ejército de Liberación Sirio), las Unidades de Protección Popular o milicias kurdosirias del YPG y por supuesto los combatientes del Estado Islámico o ISIS. Y en el terreno diplomático no faltan la Unión Europea como institución y en otro nivel Alemania, Japón, etc.



La relación de alianzas y componendas, según se desarrollan las batallas, los asedios y los avances de los distintos combatientes, conforma una maraña que ha ido variando en intensidad y correlación a lo largo de seis años de conflagración. Por ejemplo, el Ejército turco se apoya en rebeldes sirios para luchar contra milicias kurdas y contra los islamistas radicales del ISIS. Las tropas de Bashar al-Ásad con apoyo de Rusia avanzan contra aliados de las fuerzas turcas situadas en el norte donde se hallan combatientes kurdos y árabes con apoyo estadounidense. Rusia quiere impedir que Turquía se acerque más a EE UU mientras promueve el acercamiento de Siria con Turquía. Al tiempo las fuerzas sirias se apoyan en las milicias libanesas y en las iraníes con el beneplácito ruso. Y si los combates fueron en principio una guerra civil para derrocar la dictadura de Bashar al-Ásad hoy se lucha también contra los islamistas del ISIS. Para hacernos una idea: para liberar Raqa de los islamistas, que la tienen como capital del ISIS, las tropas turcas han de atravesar zonas kurdas, apoyadas por EE UU en Siria pero contrarias al Gobierno de Ankara, a la vez el gran aliado de los norteamericanos. Mientras tanto el baile diplomático se enreda a varias bandas. Los jefes del Estado Mayor del Ejército norteameriano y de la CIA viajan por la zona para intentar cumplir la promesa de Trump de cerrar la guerra en meses, los kurdos le piden a éste armamento para lograr esa pretensión, pero aportárselo enfurecería a Turquía y los suníes. Intento de resumen: decenas de miles de soldados y milicianos, cantidades enormes de armamento acorazado y mecanizado, batallones de carros de combate, bombardeos aéreos y lanzamiento de misiles en la mezcla de tendencias/territorios, muchos miles de muertos mientras son centenares de miles los desplazados, los refugiados y son miles los civiles que son utilizados como escudos humanos.