Un recuerdo de Paloma

¡Qué pena que se nos haya ido una mujer tan afectiva, sonriente, periodista de tan larga trayectoria como Paloma Gómez Borrero! Yo la conocí personalmente en la primera ocasión en que vino a Vigo al Club FARO, 1993, en que recuerdo que hubo un coloquio caliente aunque no sé por qué, pero cuando tuve ocasión de compartir una comida con ella fue en verano de 2014, cuando la Fundación Filomena Rivera que representa Gracia Regojo y Telmo Crespo la trajo a Redondela para dar una de sus anuales charlas benéficas en el Pazo Petán de los Regojo. Tuvimos una comida allí con mayoritaria presencia de la familia, salvo excepciones como el alcalde de Redondela, y charlé algo con ella antes de la tertulia que en torno a un café se desarrolla cada año con cada invitado. Recuerdo que, hablando de su vida en un aparte fugaz que tuve con ella y Pedro Regojo antes del café, me dijo que ya tenía muchos años (aunque no se notara), pero que estaba muy agradecida por haberla vivido con experiencias impagables desde su corresponsalía en Roma, lo que le haría más llevadera su marcha cuando le llegara el turno que, me dijo riendo, esperaba que fuera lejano. No fue lejano pero sabemos que marchó feliz por lo vivido.





La vida en 4 versos de Walter





He vuelto a escribirme con el uruguayo Walter César tras varios años sin vernos a pesar de vivir los dos en Vigo, no sé si la última vez en el Rincón Argentino con el negro Chaga. Ya lleva 35 o 40 años el cantor y compositor en los escenarios, peleando con la vida, veterano superviviente de sus cornadas y más en un territorio tan difícil. Por una canción suya, en que habla con nostalgia de su infancia en la Paloma, el Parque Andresito, la escollera, el faro y los boliches con olor a pescadito frito, me imagino que nació en el uruguayo Departamento de Rocha, donde está la pequeña ciudad balnearia de la Paloma. Un día hablaré con más calma de este uruguayo-gallego que tanto canta al amor como a a la memoria o a poetas como Benedetti, pero hoy solo quiero avisar de que acaba de editar un libro, "La vida en cuatro versos", que va a presentar el día 8 de abril en el bar "As cancillas", ese bar de Coia en Camiño Figueirido 95 por el que tanto peleó Brenda para darle música en directo. Y ahora con su hijo.





¡Buen trabajo, vitruvios!





Atentos porque mañana a las ocho y media será el último concierto del ciclo "El arte del trío" que organiza el café Vitruvia (Plaza de Compostela) y en él contaréis con el guitarrista Felipe Villar acompañado al piano por Xan Campos y al contrabajo por José Manuel Díaz. Casi nada. Buen trabajo el de los "vitruvios", que este año, entre enero y marzo, han organizado en el café un primer ciclo de jazz con tríos, con músicos y compositores de primer nivel de España y Portugal como los pianistas Pedro Neves, Xan Campos y Jacobo de Miguel, los bateristas Noli Torres, Lucía Martínez y Naima Acuña y los contrabajistas Miguel Ángelo, Kin García y Paco Charlín. Y mañana, el último.