Vigueses, a la conquista de Myanmar

Cuenta Rafael Amor, al que podéis ver y oír hoy y mañana en El Rincón de los Artistas (Bolivia, 41) a partir de las 23.30 horas, que una de las innumerables veces que actuó y durmió en Vigo lo hizo en el restaurante El Castro cuando tenía actuaciones y estaba de moda dirigido por Daniel Calá. Una mañana "se despertó entre humos, saltó de la cama despavorido y se disponía a huir cuando, de repente, apareció un hombre con una escafandra que gritó "eiquí hai un homee"!!! Dice que él pensó que era un extraterrestre... pero no. Estaban fumigando con casco y se habían olvidado de que el dormía en la habitación de arriba. ¡ Ay, Amor! A veces con el alma coja, como el entrañable perro de sus relatos, otras exultante, intrépido, de literatura atrevida y profunda rebeldía... pero siempre, despertando el asombro y la conciencia adormecida de quien lo escucha. Rafael Amor, casado con la viguesa Pilar, es uno de los compositores cuyas canciones perdurarán, y así lo han entendido muchos artistas como Alberto Cortés, Facundo Cabral, Los Sabandeños, Mercedes Sosa, etc., que han llevado al disco algunas de sus composiciones: "No me llames Extranjero", "Violeta", "El Loco de la Vía", "Corazón Libre" o"Yo seré tu compañero".

En vuelo.

Bagan fue la antigua capital de Myanmar que conoció su mayor esplendor entre los siglos XI y XIV, construyéndose más de 2.500 templos y pagodas, a orillas del rio Ayarwaddy. Hasta allí se desplazó nuestro internacional Club Viajeros Solitarios, vigueses que acompañados por su promotor Manuel Fernández sobrevolaron al salir el sol este increíble campo de pagodas.

Na gozosa Cova dos Feixóns

Escribo esto al volver de un inolvidable cocido, y lo cuento para que me disculpéis si algo me sale torcido. El licenciado Morales y Luis Piñero me llevaron a Bembrive, aún convaleciente la parroquia del pasado San Blas. Nos fuimos a comer un cocido a A Cova dos Feixóns, ahí en la calle Monte Calvario, y acabamos en tertulia con los propietarios. Es José Luis Cheillada, "o da feixona", que por cierto fue DJ en Nova Olimpia entre otros sitios, quien patronea este local junto a su mujer, Marta Álvarez Caso, de la que se enamoró en As Neves. y ya les dio tiempo para que crecieran sus hijos, Julia María, Vanesa y José Luis. Abrieron hace un año, pero antes llevaban la cantina del Centro Cultural de Bembrive, y son gente simpática, entrañable. Los jueves tienen cocido, de cuya bondad acabo de gozar, y los viernes callos. Insuperables, dice José Luis.

Sobre los límites del deseo

Id a la librería Versus (Venezuela, 80) a eso de las 8 de la tarde. Allí podréis asistir a la presentación de un último libro: "Los límites del deseo. Instrucciones de uso del capitalismo del siglo XXI". Podréis hablar con el autor, el periodista Esteban Fernández, y oír a sus dos guardaespaldas literarios, el escritor y periodista Luis Boullosa y Manoel Santos, "Altermundo". El libro es un esfuerzo para establecer una articulación teórica del tiempo del capitalismo en el que vivimos y del que vendrá a continuación. ¿Qué os parece si vais a la presentación, luego picoteáis algo sin moveros de la zona y a eso de las once y media cerráis la noche con Rafael Amor, que masajeará vuestros sentimientos?

Y sobre los graffitis

Y si queréis saber de qué va el rollo ese del graffiti, podéis testarlo yendo a la sala Apostrophe (Centro Comercial Plaza Elíptica). En su performance, que veréis en vídeo y se presentó ayer, Freddy Solano Póker parte del término "Pisados" (going over), utilizado dentro del mundo del graffiti para la acción de sobreponer una firma sobre otra o para la idea de pintar un mural sobre otro sin autorización del artista. La propuesta consiste en que uno o varios graffiteros pisen uno sobre otro de forma literal. Un artista se acuesta en el suelo y sobre él se pone de pie otro artista para pintar un mural de principio a fin, para después proceder a un intercambio de roles.