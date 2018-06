Trump se atribuye el "derecho absoluto" a perdonarse a sí mismo por la trama rusa

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó ayer que tiene el "derecho absoluto" a perdonarse a sí mismo, en relación con la investigación federal en marcha sobre la llamada trama rusa, aunque precisó que no lo hará porque no ha hecho "nada mal". "Tal y como ha sido señalado por numerosos académicos legales, tengo el derecho absoluto de PERDONARME a mí mismo, ¿pero por qué debería hacerlo si no he hecho nada mal?", afirmó Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Mientras tanto", agregó, "la caza de brujas sin fin, encabezada por trece demócratas muy Enfadados y llenos de Conflictos (y otros) continúa a medida que nos acercamos a las elecciones de medio mandato", en referencia a las legislativas de noviembre próximo, en las que se renovará un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes.

Las palabras del mandatario llegan después de que este domingo Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y abogado de Trump, sostuviese que la Constitución permite la posibilidad del "autoindulto", aunque adelantó que Trump no tiene intención de hacerlo.

Trump se encuentra en plenos preparativos de su cumbre de la próxima semana en Singapur con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. En un gesto que ha sido considerado un impulso a la cita, el régimen de Pyongyang consumó ayer la renovación de su cúpula militar mediante un cambio generacional aparentemente destinado a flexibilizar las posiciones del Ejército norcoreano sobre el arma atómica, mejorar las relaciones intercoreanas y facilitar el diálogo con Washington.

Fuentes de la inteligencia surcoreana afirmaron que los militares sustituidos son conocidos por su línea dura y beligerante con EE UU -especialmente los más veteranos- y por ser los más reticentes a emprender el proceso de desnuclearización.