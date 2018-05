Trump admite que la cumbre con Kim puede diferirse al haberle puesto condiciones

El presidente de EE UU, Donald Trump, admitió ayer que la cumbre con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, podría aplazarse y no celebrarse el 12 de junio como estaba previsto. La revelación de Trump es coherente con el deterioro de la relación bilateral y entre las dos Coreas experimentado en los últimos días.

"Estamos avanzando, y veremos qué pasa. Hay ciertas condiciones que queremos y creo que las lograremos. Si no, no tendremos la reunión", manifestó el magnate, antes de adelantar que "si no tiene lugar, quizá ocurra más tarde, en otro momento". Las condiciones a las que alude Trump no son otras que la renuncia de Corea del Norte al arma nuclear, aspecto que Pyongyang ya ha anunciado que no está dispuesta a aceptar de un modo unilateral.

Entre tanto, China ha defendido el control de sus relaciones con Pyongyang, en respuesta a las reiteradas advertencias de Trump, que le ha reclamado una frontera "dura" entre los dos países hasta que se llegue a algún tipo de acuerdo.