"Venezuela se muere, no más dictadura"

"Libertad, libertad, libertad". Esta fue una de las consignas más repetidas ayer por decenas de manifestantes que se agolparon durante horas frente al consulado de Venezuela en Vigo, el lugar habilitado para que venezolanos de Galicia y Asturias participasen en las elecciones presidenciales que se celebraban en su país. En total podían ejercer el voto 2.131 personas.

El consulado no especificó el número de votantes registrados durante toda la jornada. Fuentes de este organismo solamente afirmaron que "se acercó gente a votar sobre todo durante las primeras horas de la mañana".

El cónsul de Venezuela en Galicia y Asturias, Martín Pacheco, aseguró sobre la concentración que "ahuyenta a los electores y los intimida" y que los venezolanos estaban llamados a votar "en un proceso electoral transparente con todas las garantías".

Por su parte, los manifestantes, la mayoría venezolanos o hijos de gallegos emigrados al país, portaban carteles con mensajes como "No al fraude, no más dictadura, fuera Maduro", o "Se nos muere Venezuela", al mismo tiempo que tacharon las elecciones de "falta de transparencia y fraude electoral". La Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Galicia (APEJUVEG) también estuvo en la protesta para reclamar pensiones que, según explicaron, "no cobran desde hace más de dos años". Algunos, como María Fernanda Ruiz, son tajantes con la situación de su país. "Nunca hubo en Venezuela una crisis así. Hay familias que perdieron entre 15 y 20 kilos porque no hay comida y en los hospitales no hay medicamentos", aseguró. Además, Ruiz, que lucía en su rostro los colores de la bandera venezolana, criticó que "el proceso electoral está amañado".

Otras como Loli y Gladys Rodríguez, que llevan 24 y 16 años en España respectivamente, comparten la postura de Ruiz. "Venezuela lleva 18 años con el chavismo. Si se tardaron estos años en destruir un país, se tardará el doble en reconstruirlo.", aseguró Loli. A su lado, Gladys afirmó que "no cree en este proceso ni en la dictadura de Maduro". "Este gobierno nos ha quitado tantas cosas que ya no tenemos ni miedo. Queremos justicia, libertad y otro futuro para nuestros hijos", concluyó entre lágrimas.