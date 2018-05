El líder supremo iraní se niega a volver a negociar con EE UU y desconfía de Europa

Irán reaccionó ayer con gran violencia verbal a la decisión de EE UU de salir del tratado nuclear de 2015 y restablecer todas las sanciones a Teherán. La réplica a la decisión del presidente Trump llegó del líder supremo iraní, Alí Jamenei, quien, además de llamar "tonto y superficial" al magnate, se negó de plano a renegociar el tratado y expresó su desconfianza respecto a las futuras acciones de Reino Unido, Francia y Alemania, a los que pidió "sólidas garantías" para continuar en el pacto.

El presidente iraní, Hasan Rohani, tiene ahora unas semanas para explorar la actitud europea, algo a lo que Rohani se comprometió ayer con Francia. Los otros dos firmantes (Rusia y China) defienden el pacto, mientras que Trump amenazó anoche a Irán con "consecuencias muy duras" si vuelve a su programa nuclear.

Tanto EE UU como los europeos pretenden que el pacto se amplíe para volver permanenente la suspensión del programa nuclear iraní (pactada hasta 2025), a la vez que se incluyen en el texto el programa balístico de Teherán y restricciones a la creciente influencia iraní en Oriente Medio.

Jamenei estimó que, si accede a negociar estos puntos, EE UU "empezará a crear problemas con otro asunto". En cuanto a Europa, aseguró: "No me fío de esos tres países". El líder supremo también lanzó una advertencia a Trump: "Has cometido un error", y lo acusó de deslizar "más de diez mentiras" en su discurso del martes. El magnate justificó su decisión asegurando que Irán incumple en secreto el tratado, lo que fue negado ayer por la Agencia Atómica.

La máxima autoridad iraní siempre ha desconfiado del pacto de 2015, pese a que le dio luz verde porque permitió al país volver a la escena internacional tras 35 años de exclusión y reanudar sus exportaciones de petróleo. Ahora, la decisión de Trump coloca en situación difícil al reformista Rohani, que desde ayer es atacado sin ambages por los conservadores y círculos próximos a los militares.

La ira estalló en el Parlamento, donde diputados quemaron una bandera de EE UU de papel y una copia del tratado, al grito de "muerte a Estados Unidos". El presidente de la cámara, Alí Lariyani, afirmó que "Trump no tiene capacidad mental para lidiar con problemas políticos" y añadió que "es obvio que solo entiende el lenguaje de la fuerza".