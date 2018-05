La UE dice estar dispuesta a "conservar" el acuerdo

La Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha lamentado la decisión de Estados Unidos de abandonar el acuerdo nuclear con Irán y se ha mostrado "especialmente preocupada" por las nuevas sanciones anunciadas por Donald Trump, pero ha garantizado que el bloque comunitario está "determinado a conservar" el pacto.



"El acuerdo nuclear con Irán es la culminación de doce años de diplomacia y pertenece a toda la comunidad internacional. Está funcionando y cumpliendo su objetivo, que es garantizar que Irán no desarrolla armas nucleares. La UE está determinada a conservarlo", ha expresado la jefa de la diplomacia europea desde Roma (Italia) minutos después de la rueda de prensa de Donald Trump.



Al mismo tiempo, el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha asegurado que los Veintiocho darán una respuesta "unida" a la decisión de Washington y ha avanzado que los líderes europeos abordarán esta cuestión en la cumbre que se celebrará en Sofía (Bulgaria) la próxima semana.



"Las políticas de Donald Trump sobre el acuerdo con Irán y comercio tendrán un enfoque europeo unido. Los líderes de la UE abordarán las dos cuestiones en la cumbre de Sofía de la próxima semana", ha escrito en la red social Twitter.



Mogherini ha destacado en su comparecencia que el acuerdo con Teherán es "crucial" para la seguridad de la región, de Europa y "de todo el mundo" y ha subrayado que "mientras Irán siga cumpliendo con sus promesas", la UE "seguirá comprometida con una implementación continuada, completa y efectiva" del mismo.



También ha aprovechado la declaración para mostrar su confianza en que la comunidad internacional "siga cumpliendo con su parte" del pacto para "garantizar que se siga cumpliendo en aras de nuestra propia seguridad colectiva".



De la misma forma, ha lanzado un mensaje a los líderes políticos y a la sociedad iraní, a quienes ha pedido que "no dejen que nadie desmantele" el acuerdo, que ha calificado como "uno de los más grandes logros que la diplomacia ha conseguido jamás".



"Es la demostración de que las soluciones beneficiosas para todos son posibles a través del diálogo, el compromiso y la perseverancia, que se puede encontrar una base común incluso cuando las posiciones difieren, que el respeto puede ser un lenguaje universal", ha subrayado la italiana.



"El acuerdo nos pertenece a todos. Manténgase fieles a sus compromisos, nosotros nos mantendremos fieles a los nuestros. Y juntos, con el resto de la comunidad internacional, conservaremos el acuerdo nuclear", ha manifestado Mogherini.



Mogherini ha asegurado además estar "especialmente preocupada" por las nuevas sanciones contra Teherán anunciadas por Trump y ha avanzado que consultará "detenidamente" con los socios internacionales del bloque comunitario "para examinar sus implicaciones".



La jefa de la diplomacia europea ha defendido que el levantamiento de las sanciones es "una parte esencial del acuerdo" y ha enfatizado que esta decisión tiene "un impacto positivo" no sólo en las relaciones comerciales y económicas con Teherán sino también "para la sociedad iraní".



En cualquier caso, Mogherini ha apuntado que la UE está dispuesta a "actuar de acuerdo con sus intereses de seguridad" y para proteger sus intereses económicos.



Macron: "Francia, Alemania y el Reino Unido lamentan la retirada"

Por su parte, el presidente de Francia,, anunció en un mensaje publicado en Twitter que su país, Alemania y Reino Unido lamentan la decisión de su homólogo estadounidense,, quien acaba de confirmar que abandona el acuerdo nuclear multilateral con Irán alcanzado en 2015."Francia, Alemania y el Reino Unido lamentan la decisión estadounidense de abandonar el acuerdo nuclear iraní. El sistema internacional de luchaestá en juego", dijo Macron.El jefe de Estado francés, que había intentado persuadir a Trump de que no abandonase el acuerdo durante su visita a Estados Unidos de finales de abril, había hablado por teléfono media hora antes del anuncio del dirigente estadounidense con la canciller alemana,y con la primera ministra británica,"Trabajaremos colectivamente para lograr un acuerdo más ambicioso, que cubra la actividad nuclear después de 2025, los misiles balísticos y la estabilidad de Oriente Medio, sobre todo en Siria , el Yemen e Irak", agregó el presidente francés.Con su decisión, Trump rompe el acuerdo que había rubricado en 2015 la anterior Administración estadounidense deEl pacto, firmado entre Irán y el Grupo 5+1 -EEUU, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, más Alemania-, limita el programa atómico de Irán a cambio delpero no incluye ninguna referencia a las armas convencionales o a la política exterior de la República Islámica.