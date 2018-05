El opositor Navalni queda en libertad mientras Putin estrena hoy su cuarto mandato

El opositor ruso Alexéi Navalni quedó ayer en libertad, a pocas horas de que Vladimir Putin inicie hoy su cuarto mandato presidencial. Navalni fue detenido junto a 1.200 de sus seguidores cuando participaban en Moscú en una manifestación no autorizada contra Putin, reelegido en marzo para un nuevo período en la Presidencia con el 76,7 por ciento de los votos.

El líder opositor ruso Alexéi Navalni quedó en libertad de madrugada tras permanecer detenido varias horas. Está acusado de organizar una manifestación no autorizada y de resistencia a la policía. Ahora se encuentra en libertad a la espera de juicio. Navalni, el opositor con más tirón entre los descontentos con Putin, hizo campaña electoral para las elecciones presidenciales pero no pudo concurrir a los comicios por sus antecedentes penales. "Parece que se ha dado la orden de no tenerme en prisión antes de la investidura" de Putin escribió Navalny en Twitter.