Aumentan los partidarios de otro referéndum independentista en Escocia

Unas 35.000 personas de diferentes partes de Escocia participaron ayer en una manifestación de carácter festivo por las calles de Glasgow para pedir la celebración de un segundo referéndum de independencia del Reino Unido.

La plataforma All Under One Banner, organizadora de la manifestación, confiaba en doblar la participación del año pasado, cuando logró reunir a 20.000 manifestantes, después de los 8.000 concentrados en 2016. Este año fueron 90.000, según los organizadores, cifra que se rebaja a 35.000 en las estimaciones de la Policía.

Bajo el lema "Independence now" (Independencia ahora) y en un ambiente festivo marcado por las gaitas y los tambores que abrieron la marcha, miles de manifestantes recorrieron el centro de la capital financiera de Escocia.Entre la multitud se escucharon gritos de "Tories out" ("conservadores fuera") y "Freedom for Scotland" (Libertad para Escocia), que estuvieron acompañados de pancartas en que se leían lemas como "Still yes" (Sí, todavía), en alusión al eslogan de la última campaña del referéndum -2014- que animaba a apoyar la independencia. Hubo también un gran número de banderas esteladas, símbolo del independentismo de Cataluña.

En septiembre de 2014, Escocia celebró un referendo en el que el 55 por ciento de los votantes se decantó por mantenerse en el Reino Unido, frente al 45 por ciento que apoya la separación. El independentismo quiere ahora una nueva consulta.