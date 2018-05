May y los conservadores resisten la prueba de las municipales, para decepción laborista

May, satisfecha, en un acto con militantes conservadores. // Reuters

May, satisfecha, en un acto con militantes conservadores. // Reuters

Las elecciones municipales parciales del jueves en Inglaterra se resolvieron sin avances significativos de ninguno de los dos grandes partidos. La primera cita con las urnas desde que la primera ministra, la conservadora Theresa May, perdió la mayoría absoluta en los comicios de junio de 2017 fue, pues, superada con cierta tranquilidad por la mandataria.

La imagen de debilidad que desprende May, rehén de la confusa y estancada negociación del "Brexit" y de la dimisión de cuatro ministros, hacía temer que la cita electoral se convirtiera para ella en un nuevo rejón que diera alas al laborismo. Un pinchazo que, además, alentase la disidencia interna, focalizada estos días en las presiones de decenas de sus diputados para que no renuncie a abandonar la unión aduanera, en contra de las voces que, desde la UE y desde el propio Reino Unido, señalan que la permanencia en esa estructura es el único modo de resolver el espinoso problema del aspecto que adoptará tras el "Brexit" la frontera intrairlandesa.

Sin embargo, los laboristas no confirmaron la aplastante tendencia al alza que mostraron en las generales de junio pasado. Con el voto escrutado en 145 de los 150 municipios en liza (incluidos los 32 distritos de Londres, pero no su alcaldía, que no estaba en juego), los laboristas amplían sus puestos de concejal en 59 hasta sumar 2.166; los "tories" pierden 19, y quedan en 1.305; los liberaldemócratas suben 66, hasta 499, y los Verdes obtienen cinco, que los sitúan en 34. En total estaban llamados a votar 22 millones de los 53 millones de ingleses. Ni Escocia, ni Gales ni el Ulster tenían el jueves cita con las urnas.

El gran perdedor de la jornada fue el eurófobo y xenófobo UKIP, uno de los grandes impulsores del "Brexit", que cedió 123 de los 126 ediles obtenidos en 2014, su momento de gloria, para quedarse sólo con tres. Esta debacle municipal se suma a su carencia absoluta de diputados y eurodiputados.

Según un análisis de la cadena pública BBC, extrapolados a unas elecciones generales, los resultados del jueves dan una proporción de voto del 35% tanto para conservadores como para laboristas, lo que indicaría que ninguno de los dos principales partidos consigue un avance electoral.

Pese a que el laborismo ha obtenido más concejales, las huestes de Jeremy Corbyn no han logrado colmar las expectativas generadas durante la campaña, fracasando en su intento de hacerse con municipios clave del centro de Inglaterra o con distritos de Londres como Wandsworth, donde se habían empleado a fondo. Para los conservadores, que temían un descalabro tras la remontada de los socialdemócratas en junio, conservar el statu quo es ya un importante balón de oxígeno tras ocho años de desgaste en el Ejecutivo.