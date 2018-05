El fiscal especial de la trama rusa prepara decenas de preguntas para el magnate

El fiscal especial que investiga la trama rusa, Robert Mueller, tiene al menos cuatro decenas de preguntas que quiere hacerle al presidente de EE UU, Donald Trump, para averiguar si hubo colusión entre su campaña y Rusia.

No obstante, según informó ayer "The New York Times", la mayoría de las preguntas se relacionan con una posible obstrucción a la justicia por parte del magnate, que ayer protestó por la "muy vergonzosa" filtración de "preguntas relacionadas con la 'caza de brujas'", como denomina a la investigación de Mueller.

Sin embargo, según el diario, las preguntas proceden de las notas que tomaron los propios abogados del presidente en una reunión en marzo.

La lista incluye preguntas sobre los despidos del exdirector del FBI James Comey y al exconsejero de seguridad nacional Michael Flynn, la relación de Trump con el fiscal general, Jeff Sessions, y una reunión en la Torre Trump.