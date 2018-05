Israel allana a Trump la retirada del pacto nuclear al denunciar un programa secreto iraní

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó ayer a Irán de mentir a los firmantes del pacto de 2015 ocultándoles un "programa nuclear secreto", con lo que proporcionó a su principal aliado, Donald Trump, el argumento que le faltaba para anunciar en las próximas semanas la retirada de EE UU del acuerdo firmado con Teherán junto a otras cinco potencias: Francia, Alemania, Reino Unido, China y Rusia.

Al presidente estadounidense le faltó tiempo para apoyar las denuncias del jefe del Gobierno israelí e insinuar que, como siempre, ha parecido evidente pese a los esfuerzos de sus aliados europeos para hacerle cambiar de parecer, el próximo 12 de mayo anunciará que abandona el pacto nuclear.

Netanyahu respaldó su denuncia con lo que presentó como copias de documentos originales iraníes obtenidas por sus servicios de inteligencia. Pero lo que importa es que la revelación llega cuando las potencias europeas habían empezado a alinearse con Trump a condición de que el acuerdo con Irán no fuera renegociado en su totalidad, sino reformado, ampliándolo a otras dos cuestiones cruciales: el programa balístico (al que Teherán advirtió ayer que no renunciará "nunca") y la influencia iraní en dos puntos muy calientes de Oriente Próximo: la guerra siria, donde es aliado de Damasco y de Rusia, y Yemen, donde apoya a los hutíes en contra de los intereses de Arabia Saudí, el otro gran aliado estadounidense en la región.

"Irán miente", dijo Netanyahu desde el Ministerio de Defensa en Tel Aviv, agregando que Israel ha "compartido" con EE UU las pruebas del programa secreto de Irán y Washington ha confirmado su "autenticidad".

El premier reveló que Israel se ha hecho con copias de 55.000 documentos a los que se refirió como el "archivo atómico secreto iraní" que estaría oculto en un almacén en el distrito de Shorabad, en el sur de Teherán. "Sabemos desde hace años que Irán tenía un programa nuclear secreto, llamado Proyecto Amad. Ahora podemos demostrar que este era un programa completo para diseñar, construir y probar armas nucleares. También podemos demostrar que Irán está guardando en secreto material del Proyecto Amad para usarlo cuando quiera para desarrollar armas nucleares", reveló Netanyahu.

El objetivo del proyecto, aseguró, es "diseñar, producir y probar cinco cabezas nucleares cada una con 10 kilotones de TNT para su integración en un misil", lo que, añadió, "es como si se ponen cinco bombas de Hiroshima en un misil balístico".

Trump respaldó la denuncia: "Lo que hemos aprendido hoy sobre Irán demuestra realmente que yo tenía la razón al 100%" sobre el pacto nuclear y dio por hecha su retirada del acuerdo: "El día 12 o antes voy a tomar una decisión. No voy a decirles lo que haré. Mucha gente cree que lo sabe. Eso no significa que no negociaré un nuevo acuerdo".